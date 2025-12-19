Готовим на Рождество кутью с халвой по рецепту Лилии Цвет

Кутья от Лили Цвет// фото: www.youtube.com/@lilija-tsvit

Кутья — это не просто главное блюдо Рождественского стола, а глубокий символ благополучия и единения семьи. Фирменный рецепт от известной кулинарной блогерши Лилии Цвет стал результатом многолетних поисков и уже успел стать любимым для многих украинских семей. Секрет его популярности состоит в том, что классическая основа здесь гармонично дополнена ингредиентами, обычно не встречающимися в традиционных предписаниях. Добавление подсолнечной халвы делает текстуру приятно кремовой и сытной, а лимонная цедра и пряная корица придают блюду особую свежесть и изысканность. Такая кутья получается очень насыщенной, превращаясь из простой обрядовой каши в настоящий праздничный десерт.

Ингредиенты для приготовления

Для создания этого блюда вам понадобятся следующие компоненты для основы и заправки:

Пшеница шлифованная — 150 г

Мак сухой — 150 г

Халва подсолнечная — 200 г

Мед натуральный — 100 г

Соль — щепотка для варки пшеницы

Для богатого наполнения подготовьте:

Ореховое ассорти из фундука, миндаля, кешью и грецких орехов — по 50 г каждого вида

Сухофрукты: курага — 100 г, клюква — 100 г, изюм светлый и темный — по 50 г

Пряные добавки: цедра из половины лимона и половина чайной ложки молотой корицы

Пошаговая инструкция по приготовлению

Приготовление блюда следует начать заранее с подготовки пшеницы. Зерно нужно тщательно промыть и залить холодной водой на всю ночь. Благодаря длительному замачиванию зерна хорошо набухают, что позволяет им быстро свариться и стать мягкими. Утром воду обязательно сливают, заменяя ее чистой.

Кашу варят на среднем огне примерно час, добавив щепотку соли. В это время важно постоянно помешивать пшеницу, ведь она легко пригорает, и при необходимости постепенно доливать воду. В этом рецепте рекомендуется оставлять консистенцию слегка редкой, чтобы кутья не превратилась в слишком густую массу.

Особого подхода требует подготовка мака. Его помещают в кастрюлю с толстым дном, заливают водой и доводят до кипения, после чего первую воду процеживают через густое сито. Это помогает избавиться от излишней грязи и возможной горечи. Затем мак снова заливают чистой водой в пропорции один к двум и варят 30–40 минут на небольшом огне, пока он не станет мягким, а жидкость полностью не улетучивается. Охлажденный мак нужно тщательно измельчить с помощью блендера, мясорубки или макитры до появления белого молочка.

Халву, которая придает блюду приятную сытность и жирность, нужно тщательно размять вилкой и соединить с измельченным маком еще до смешивания с кашей.

Пока масса отдыхает, готовят наполнители. Клюкву, курагу и несколько видов изюма заливают кипятком на несколько минут, процеживают, а затем смешивают с молотой корицей и свежей цедрой лимона. Именно цитрусовая нотка делает вкус блюда более ярким.

Все виды орехов следует предварительно поджарить на сухой сковороде для усиления аромата, а затем измельчить так, чтобы в углу ощущались грубые кусочки.

На финальном этапе подготовленные ингредиенты соединяют в большой миске. К охлажденной пшеничной основе добавляют мак с халвой, пряные сухофрукты и хрустящие орехи.

Последним шагом блюдо заправляют натуральным домашним медом. Если мед слишком густой, его можно слегка растопить на водяной бане для более легкого перемешивания.

Перед подачей на стол дайте углу настояться хотя бы час, чтобы пшеница впитала все ароматы и вкусы.