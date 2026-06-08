Готовим нежный клубничный чизкейк без выпечки: идеальный летний десерт

Клубничный чизкейк без выпекания//@ПростоТаВкусно-ф8р

Реклама

С наступлением жарких летних дней совсем не хочется включать духовку, но это не повод отказываться от изысканных домашних сладостей. Невероятно нежный клубничный чизкейк без выпечки станет настоящим украшением любого стола и подарит прохладу. Этот десерт гармонично сочетает в себе легкую сливочную начинку, хрустящую основу из печенья и яркий слой сочного клубничного желе со свежими ягодами. Процесс приготовления максимально прост, не требует выпечки и не доставит лишних хлопот даже начинающим кулинарам.

Список необходимых ингредиентов

Для приготовления десерта вам понадобится разъемная форма диаметром 18 см и следующий набор продуктов, четко разделенный по кулинарным слоям:

Хрустящая основа:

Реклама

Печенье — 300 г

Сливочное масло (растопленное) — 100 г

Нежный творожный слой:

Сливочный творог — 350 г

Сливки — 150 мл

Сахар — 100 г

Желатин — 15 г

Вода для желатина — 300 мл.

Яркий клубничный слой:

Свежая клубника — 350 г

Клубничное желе — 1 пачка (90 г)

Горячая кипяченая вода (не кипяток) — 400 мл

Как приготовить десерт

Создание хрустящей текстурной основы

Приготовление этого кулинарного шедевра начинается с подготовки нижнего лепешка, который будет держать весь десерт. Для этого обыденное песочное печенье нужно измельчить в маленькую однородную крошку при помощи блендера. К сухой полученной массе добавляют заранее растопленное сливочное масло и очень хорошо перемешивают все вместе.

Готовую масляную крошку выкладывают в разъемную форму диаметром 18 см. Массу нужно тщательно утрамбовать с помощью стакана или ложки, чтобы основание стало плотным и ровным, после чего форму ставят в холодильник для первичного застывания.

Реклама

Приготовление нежной сливочной начинки

Пока основание охлаждается, приходит время для создания сердца чизкейка — его воздушного сырного слоя. Прежде всего, сухой желатин заливают чистой прохладной водой и оставляют на время для набухания. В глубокой миске соединяют качественный сыр, сахар и сливки, после чего тщательно взбивают ингредиенты миксером до получения однородной, пышной и нежной текстуры.

Набухший желатин осторожно подогревают в микроволновке до полного растворения крупинок, тщательно следя, чтобы он ни в коем случае не закипел, и выливают в творожную массу. Смесь снова тщательно взбивают до полной однородности, выливают полученный слой поверх застывшего основания из печенья и возвращают форму в холодильник примерно на 30 минут до легкого схватывания.

Секрет идеального клубничного декора

Финальный этап придает десерту особый летний шарм, яркий цвет и свежесть. Сухое клубничное желе полностью растворяют в горячей кипяченой воде и оставляют охлаждаться при комнатной температуре. Свежую клубнику тщательно моют, обсушивают от лишней влаги бумажными полотенцами, нарезают аккуратными половинками и красиво выкладывают поверх слегка застывшего сырного слоя.

Далее применяют важную кулинарную хитрость, которая гарантирует безупречный внешний вид десерта. Ягоды осторожно заливают небольшим количеством охлажденного жидкого желе так, чтобы оно лишь слегка покрыло клубнику и ставят форму в холодильник. Это необходимо для того, чтобы легкие плоды зафиксировались и не всплыли на поверхность. После полного застывания первого фиксирующего слоя сверху осторожно выливают остальное клубничное желе и снова отправляют чизкейк в холодильник до окончательного застывания и полной стабилизации.

Реклама

Новости партнеров