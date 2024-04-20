Категория
Десерты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Готовим пасхальные крафины: рецепт вкусной, воздушной выпечки

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
271 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Готовим пасхальные крафины: рецепт вкусной, воздушной выпечки

Пасхальный крафин

Рецепт крафинов, которые станут украшением пасхального стола

Пасхальная выпечка – одна из самых вкусных. Это и пасха с самым разным вкусом, а также такая выпечка как крафины.

Первый крафин был создан в Австралии 2013 года и с тех пор приобрел огромную популярность по всему миру. Конечно, эта оригинальная выпечка подойдет к любому празднику, а на Пасху это может быть сама пасха-крафин, а может быть как и дополнение к ней.

В основе выпечки – сдобное дрожжевое тесто, размягченное сливочным маслом. Рассказываем, как приготовить вкуснейшие крафины к праздник.у

Пасхальный рецепт крафинов

Ингредиенты

  • Молоко — 220 мл,
  • Мука — 700 г,
  • Яйцо – 2 шт.,
  • Яичные желтки — 4 шт.,
  • Сахар — 80 г,
  • Ванильный сахар — 15 г,
  • Масло – 100 г для смазки, 80 г в тесто,
  • Дрожжи — 40 г,
  • Соль – 1 ч. л,
  • Изюм — 100 г

Приготовление крафинов

  • Размешайте молоко, дрожжи, сахар. Оставьте на 15 мин.
  • Взбейте миксером яйца и желтки.
  • В муку влейте смесь дрожжей, молока и сахара, добавьте взбитые яйца и растопленное масло.
  • Замесите тесто, чтобы оно не липло в руки. При необходимости добавьте еще муку.
  • Поставьте в тёплое место на 1 час.
  • Разделите тесто на три части и сделайте крафины.

Как это сделать? Каждую часть тоненько раскатайте, смажьте маслом и выложите изюм. Сверните в рулет, разрежьте вдоль. Концы скрутите улиткой в виде башни.

Как сделать крафин / ©
Как сделать крафин
  • Выложите в формы и дайте постоять до 1 часа. Из указанного количества ингредиентов может получиться 3-4 крафина в зависимости от размера.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов 10 мин, убавьте температуру до 170 и выпекайте еще 30 мин.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Пасха 2021: лучшие рецепты
Следующая публикация