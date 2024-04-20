Готовим пасхальные крафины: рецепт вкусной, воздушной выпечки

Рецепт крафинов, которые станут украшением пасхального стола
Пасхальная выпечка – одна из самых вкусных. Это и пасха с самым разным вкусом, а также такая выпечка как крафины.
Первый крафин был создан в Австралии 2013 года и с тех пор приобрел огромную популярность по всему миру. Конечно, эта оригинальная выпечка подойдет к любому празднику, а на Пасху это может быть сама пасха-крафин, а может быть как и дополнение к ней.
В основе выпечки – сдобное дрожжевое тесто, размягченное сливочным маслом. Рассказываем, как приготовить вкуснейшие крафины к праздник.у
Пасхальный рецепт крафинов
Ингредиенты
- Молоко — 220 мл,
- Мука — 700 г,
- Яйцо – 2 шт.,
- Яичные желтки — 4 шт.,
- Сахар — 80 г,
- Ванильный сахар — 15 г,
- Масло – 100 г для смазки, 80 г в тесто,
- Дрожжи — 40 г,
- Соль – 1 ч. л,
- Изюм — 100 г
Приготовление крафинов
- Размешайте молоко, дрожжи, сахар. Оставьте на 15 мин.
- Взбейте миксером яйца и желтки.
- В муку влейте смесь дрожжей, молока и сахара, добавьте взбитые яйца и растопленное масло.
- Замесите тесто, чтобы оно не липло в руки. При необходимости добавьте еще муку.
- Поставьте в тёплое место на 1 час.
- Разделите тесто на три части и сделайте крафины.
Как это сделать? Каждую часть тоненько раскатайте, смажьте маслом и выложите изюм. Сверните в рулет, разрежьте вдоль. Концы скрутите улиткой в виде башни.
- Выложите в формы и дайте постоять до 1 часа. Из указанного количества ингредиентов может получиться 3-4 крафина в зависимости от размера.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 10 мин, убавьте температуру до 170 и выпекайте еще 30 мин.
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