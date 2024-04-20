Готовим пасхальные крафины: рецепт вкусной, воздушной выпечки

Пасхальная выпечка – одна из самых вкусных. Это и пасха с самым разным вкусом, а также такая выпечка как крафины.

Первый крафин был создан в Австралии 2013 года и с тех пор приобрел огромную популярность по всему миру. Конечно, эта оригинальная выпечка подойдет к любому празднику, а на Пасху это может быть сама пасха-крафин, а может быть как и дополнение к ней.

В основе выпечки – сдобное дрожжевое тесто, размягченное сливочным маслом. Рассказываем, как приготовить вкуснейшие крафины к праздник.у

Пасхальный рецепт крафинов

Ингредиенты

Молоко — 220 мл,

Мука — 700 г,

Яйцо – 2 шт.,

Яичные желтки — 4 шт.,

Сахар — 80 г,

Ванильный сахар — 15 г,

Масло – 100 г для смазки, 80 г в тесто,

Дрожжи — 40 г,

Соль – 1 ч. л,

Изюм — 100 г

Приготовление крафинов

Размешайте молоко, дрожжи, сахар. Оставьте на 15 мин.

Взбейте миксером яйца и желтки.

В муку влейте смесь дрожжей, молока и сахара, добавьте взбитые яйца и растопленное масло.

Замесите тесто, чтобы оно не липло в руки. При необходимости добавьте еще муку.

Поставьте в тёплое место на 1 час.

Разделите тесто на три части и сделайте крафины.

Как это сделать? Каждую часть тоненько раскатайте, смажьте маслом и выложите изюм. Сверните в рулет, разрежьте вдоль. Концы скрутите улиткой в виде башни.

Как сделать крафин

Выложите в формы и дайте постоять до 1 часа. Из указанного количества ингредиентов может получиться 3-4 крафина в зависимости от размера.

Выпекайте при температуре 180 градусов 10 мин, убавьте температуру до 170 и выпекайте еще 30 мин.

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