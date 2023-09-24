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Готовим шарлотку с яблоками на сковороде: вкусный пирог на кефире и одном яйце

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2056
Время на прочтение
2 мин
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Готовим шарлотку с яблоками на сковороде: вкусный пирог на кефире и одном яйце

Шарлотка на кефире на сковороде

Готовим любимую шарлотку с яблоками на сковороде

Даже если нет духовки, или по каким-то причинам не хочется включать духовой шкаф, яблочный пирог можно приготовить на сковороде. Шарлотка с яблоками приготовленная таким образом готовится быстро и получается не хуже шарлотки, приготовленной в духовке.

Еще одна особенность такой этой шарлотки состоит в том, что в рецепте используется только одно яйцо.

Ингредиенты для приготовления шарлотки с яблоками:

  • яйца – 1 шт.,
  • яблоки – 2-3 шт.,
  • сахар – 4-5 ст.л,
  • ванильный сахар — 10 г,
  • кефир – 160 мл,
  • масло для смазки — 30 мл,
  • мука – 150 г,
  • разрыхлитель — 10 г,

Приготовление шарлотки

  • Вымытые яблоки очищаем от кожуры, если она толстая, удаляем сердцевину и режим на кусочки. Чтобы яблоки не потемнели, их можно сбрызнуть лимонным соком.
  • В глубокую емкость разбиваем яйцо, добавляем туда сахар, ванильный сахар и тщательно взбиваем вилкой, пока масса не побелеет.
  • Добавляем в смесь кефир, рафинированное масло, снова все тщательно перемешиваем.
  • В другой емкости перемешиваем муку с разрыхлителем и вливаем туда приготовленную яично-кефирную смесь. Вливать нужно постепенно, небольшими порциями, тщательно перемешивая содержимое силиконовой лопаткой. Тесто после полного перемешивания должно получиться как на густые оладьи.
  • Подготовленные кусочки яблок отправляем в тесто и хорошо перемешиваем.
  • Готовим сковороду к выпечке. Дно и бока сковороды смазываем растительным маслом, застилаем дно сковородки пергаментом и смазываем его также растительным маслом.
  • Выливаем тесто с яблоками на сковороду и распределяем его лопаткой умеренно по всей поверхности. Накрываем сковороду плотно крышкой и ставим на плиту.
  • Выпекаем шарлотку на минимальном огне 20-30 минут. Поднимать крышку сковороды во время выпечки не следует.
  • Через 20 минут можно открыть крышку и проверить зубочисткой готовность пирога.

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Дата публикации
Просмотры
2056
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