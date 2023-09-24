Готовим шарлотку с яблоками на сковороде: вкусный пирог на кефире и одном яйце

Готовим любимую шарлотку с яблоками на сковороде
Даже если нет духовки, или по каким-то причинам не хочется включать духовой шкаф, яблочный пирог можно приготовить на сковороде. Шарлотка с яблоками приготовленная таким образом готовится быстро и получается не хуже шарлотки, приготовленной в духовке.
Еще одна особенность такой этой шарлотки состоит в том, что в рецепте используется только одно яйцо.
Ингредиенты для приготовления шарлотки с яблоками:
- яйца – 1 шт.,
- яблоки – 2-3 шт.,
- сахар – 4-5 ст.л,
- ванильный сахар — 10 г,
- кефир – 160 мл,
- масло для смазки — 30 мл,
- мука – 150 г,
- разрыхлитель — 10 г,
Приготовление шарлотки
- Вымытые яблоки очищаем от кожуры, если она толстая, удаляем сердцевину и режим на кусочки. Чтобы яблоки не потемнели, их можно сбрызнуть лимонным соком.
- В глубокую емкость разбиваем яйцо, добавляем туда сахар, ванильный сахар и тщательно взбиваем вилкой, пока масса не побелеет.
- Добавляем в смесь кефир, рафинированное масло, снова все тщательно перемешиваем.
- В другой емкости перемешиваем муку с разрыхлителем и вливаем туда приготовленную яично-кефирную смесь. Вливать нужно постепенно, небольшими порциями, тщательно перемешивая содержимое силиконовой лопаткой. Тесто после полного перемешивания должно получиться как на густые оладьи.
- Подготовленные кусочки яблок отправляем в тесто и хорошо перемешиваем.
- Готовим сковороду к выпечке. Дно и бока сковороды смазываем растительным маслом, застилаем дно сковородки пергаментом и смазываем его также растительным маслом.
- Выливаем тесто с яблоками на сковороду и распределяем его лопаткой умеренно по всей поверхности. Накрываем сковороду плотно крышкой и ставим на плиту.
- Выпекаем шарлотку на минимальном огне 20-30 минут. Поднимать крышку сковороды во время выпечки не следует.
- Через 20 минут можно открыть крышку и проверить зубочисткой готовность пирога.
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