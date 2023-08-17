Итальянские яблочные оладьи: знаменитый рецепт

Этот вариант яблочных оладий, приготовленный из целых яблочных колец, является традиционным лакомством на севере Италии в районе озера Комо.
Ингредиенты
- сухие дрожжи
- 1 ст. л.
- теплая вода
- 350 мл
- мука
- 125 г
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- яичный желток
- 1 шт
- растительное масло
- 500 мл
- яблоки
- 3 шт.
- граппа
- ч. л.
- сахарная пудра для посыпки
- Нагрейте воду. Она должна быть теплой на ощупь, но не горячей. Это очень важно, так как очень горячая вода может убить дрожжи.
- В миске среднего размера растворите сухие дрожжи в теплой воде. Аккуратно перемешайте и оставьте на несколько минут. Это позволяет дрожжам активироваться и стать пенистыми, что сделает оладьи легкими и пушистыми.
- В дрожжевую смесь добавьте универсальную муку, сахар и щепотку соли.
- Добавьте яичный желток.
- Добавьте граппу.
- Смешивайте эти ингредиенты, пока у вас не получится однородное тесто. Следите за тем, чтобы не было комочков.
- Накройте миску чистой тканью и оставьте тесто на 15-20 минут.
- Пока тесто подходит, очистите яблоки и удалите сердцевины. Нарежьте их тонкими ровными кольцами.
- В сковороду налейте растительное масло. Убедитесь, что она достаточно глубокая, чтобы оладьи могли плавать, не касаясь дна.
- Нагрейте масло на среднем огне. Чтобы проверить, готово ли оно, бросьте небольшое количество теста в масло. Если оно шипит и сразу всплывает на поверхность, масло имеет правильную температуру.
- Окуните яблочные кольца в тесто, убедившись, что они равномерно покрыты с обеих сторон.
- Аккуратно поместите кольца яблок с глазурью в горячее масло.
- Обжаривайте каждую сторону по несколько минут, пока она не приобретет золотисто-коричневый цвет.
- Выложите оладьи на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло.
- Пока оладьи еще теплые, посыпьте их сахарной пудрой или обваляйте в ней.
- Подавайте оладьи сразу же, пока они еще теплые.