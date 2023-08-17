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Итальянские яблочные оладьи: знаменитый рецепт

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
149 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1533
Время на прочтение
2 мин
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Итальянские яблочные оладьи: знаменитый рецепт

Итальянские яблочные оладьи / Фото: Credits

Этот вариант яблочных оладий, приготовленный из целых яблочных колец, является традиционным лакомством на севере Италии в районе озера Комо.

Ингредиенты

сухие дрожжи
1 ст. л.
теплая вода
350 мл
мука
125 г
сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
яичный желток
1 шт
растительное масло
500 мл
яблоки
3 шт.
граппа
ч. л.
сахарная пудра для посыпки
  1. Нагрейте воду. Она должна быть теплой на ощупь, но не горячей. Это очень важно, так как очень горячая вода может убить дрожжи.
  2. В миске среднего размера растворите сухие дрожжи в теплой воде. Аккуратно перемешайте и оставьте на несколько минут. Это позволяет дрожжам активироваться и стать пенистыми, что сделает оладьи легкими и пушистыми.
  3. В дрожжевую смесь добавьте универсальную муку, сахар и щепотку соли.
  4. Добавьте яичный желток. 
  5. Добавьте граппу.
  6. Смешивайте эти ингредиенты, пока у вас не получится однородное тесто. Следите за тем, чтобы не было комочков.
  7. Накройте миску чистой тканью и оставьте тесто на 15-20 минут.
  8. Пока тесто подходит, очистите яблоки и удалите сердцевины. Нарежьте их тонкими ровными кольцами. 
  9. В сковороду налейте растительное масло. Убедитесь, что она достаточно глубокая, чтобы оладьи могли плавать, не касаясь дна.
  10. Нагрейте масло на среднем огне. Чтобы проверить, готово ли оно, бросьте небольшое количество теста в масло. Если оно шипит и сразу всплывает на поверхность, масло имеет правильную температуру.
  11. Окуните яблочные кольца в тесто, убедившись, что они равномерно покрыты с обеих сторон.
  12. Аккуратно поместите кольца яблок с глазурью в горячее масло.
  13. Обжаривайте каждую сторону по несколько минут, пока она не приобретет золотисто-коричневый цвет.
  14. Выложите оладьи на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло.
  15. Пока оладьи еще теплые, посыпьте их сахарной пудрой или обваляйте в ней.
  16. Подавайте оладьи сразу же, пока они еще теплые. 

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