Как готовят яблочный пирог немецкие хозяйки: простой рецепт

Яблочный пирог – это самый популярный пирог в мире, для начинки которого используются яблоки. Поскольку яблоки являются одним из самых доступных фруктов, яблочный пирог является одним из основных десертных блюд в разных европейских странах. Готовят яблочный пирог и в Германии

Рассказываем, как приготовить немецкий яблочный пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки – 4 шт.,

яйцо – 1 шт.,

мука – 400 г

масло сливочное – 190 г,

сахар – 250 г,

сахар ванильный – 3 ч. л,

корица по вкусу,

разрыхлитель – 3,5 ч. л

Как готовить яблочный пирог по-немецки.

Яблоки нарежьте ломтиками, посыпьте корицей.

Поставьте яблоки в кастрюле с небольшим количеством воды нагреться на небольшом огне.

Смешайте масло, обычный и ванильный сахар, яйцо.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте жидкую смесь и замесите тесто.

Готовое тесто разделите на две части. Одну выкладывайте в форму, смазанную маслом, выложите на нее яблоки, а вторую часть теста накрошите сверху.

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 175 градусов в течение 50 минут.

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