Как готовят яблочный пирог немецкие хозяйки: простой рецепт

Рецепт немецкого яблочного пирога
Яблочный пирог – это самый популярный пирог в мире, для начинки которого используются яблоки. Поскольку яблоки являются одним из самых доступных фруктов, яблочный пирог является одним из основных десертных блюд в разных европейских странах. Готовят яблочный пирог и в Германии
Рассказываем, как приготовить немецкий яблочный пирог.
Ингредиенты для яблочного пирога:
- яблоки – 4 шт.,
- яйцо – 1 шт.,
- мука – 400 г
- масло сливочное – 190 г,
- сахар – 250 г,
- сахар ванильный – 3 ч. л,
- корица по вкусу,
- разрыхлитель – 3,5 ч. л
Как готовить яблочный пирог по-немецки.
- Яблоки нарежьте ломтиками, посыпьте корицей.
- Поставьте яблоки в кастрюле с небольшим количеством воды нагреться на небольшом огне.
- Смешайте масло, обычный и ванильный сахар, яйцо.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте жидкую смесь и замесите тесто.
- Готовое тесто разделите на две части. Одну выкладывайте в форму, смазанную маслом, выложите на нее яблоки, а вторую часть теста накрошите сверху.
- Выпекать пирог в духовке, разогретой до 175 градусов в течение 50 минут.
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