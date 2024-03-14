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Как готовят яблочный пирог немецкие хозяйки: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
237 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
1 мин
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Как готовят яблочный пирог немецкие хозяйки: простой рецепт

Яблочный пирог

Рецепт немецкого яблочного пирога

Яблочный пирог – это самый популярный пирог в мире, для начинки которого используются яблоки. Поскольку яблоки являются одним из самых доступных фруктов, яблочный пирог является одним из основных десертных блюд в разных европейских странах. Готовят яблочный пирог и в Германии

Рассказываем, как приготовить немецкий яблочный пирог.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яблоки – 4 шт.,
  • яйцо – 1 шт.,
  • мука – 400 г
  • масло сливочное – 190 г,
  • сахар – 250 г,
  • сахар ванильный – 3 ч. л,
  • корица по вкусу,
  • разрыхлитель – 3,5 ч. л

Как готовить яблочный пирог по-немецки.

  • Яблоки нарежьте ломтиками, посыпьте корицей.
  • Поставьте яблоки в кастрюле с небольшим количеством воды нагреться на небольшом огне.
  • Смешайте масло, обычный и ванильный сахар, яйцо.
  • Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте жидкую смесь и замесите тесто.
  • Готовое тесто разделите на две части. Одну выкладывайте в форму, смазанную маслом, выложите на нее яблоки, а вторую часть теста накрошите сверху.
  • Выпекать пирог в духовке, разогретой до 175 градусов в течение 50 минут.

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