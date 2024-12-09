Как приготовить ароматную кутью на Рождественский Святвечер: добавьте один секретный ингредиент

Попробуйте приготовить уникальную кутью на Святвечер по этому интересному рецепту. Ваши родные будут в восторге.
Эта кутья отличается тонким ароматом и нежным вкусом. И все благодаря одному особому ингредиенту, придающему блюду неповторимости. Видео поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Ингредиенты
- пшеница
- 300 г
- мак
- 100 г
- изюм
- 100 г
- клюква
- 50 г
- орехи
- 100 г
- мед
- по вкусу
- сахар
- 70 г
- узвар
- 100-200 мл
Процесс приготовления:
- Пшеницу нужно тщательно промыть в прохладной воде. Залить водой (пропорции 1:3) и варить 2-3 часа в среднем огне. Слить воду и остудить кашу.
- Пока варится пшеница, залить мак кипятком на 15-20 минут, чтобы он набух. Слить воду и растереть мак в макитре или с помощью блендера.
- Клюкву и изюм промыть, залить на 10 минут теплой водой, чтобы они стали мягкими, затем воду слить. Орехи лучше слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке.
- Добавить в пшеницу мак, клюкву, изюм и орехи. Затем добавить еще мед и сахар. Хорошо перемешать. Вместо традиционного кипятка использовать секретный ингредиент – узвар. Кутья должна быть сочной, но не очень жидкой.
Подают кутью холодной. Приятного аппетита!