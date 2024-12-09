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Как приготовить ароматную кутью на Рождественский Святвечер: добавьте один секретный ингредиент

Время готовки
3 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
298 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
537
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить ароматную кутью на Рождественский Святвечер: добавьте один секретный ингредиент

Кутья: рецепт

Попробуйте приготовить уникальную кутью на Святвечер по этому интересному рецепту. Ваши родные будут в восторге.

Эта кутья отличается тонким ароматом и нежным вкусом. И все благодаря одному особому ингредиенту, придающему блюду неповторимости. Видео поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Ингредиенты

пшеница
300 г
мак
100 г
изюм
100 г
клюква
50 г
орехи
100 г
мед
по вкусу
сахар
70 г
узвар
100-200 мл

Процесс приготовления:

  1. Пшеницу нужно тщательно промыть в прохладной воде. Залить водой (пропорции 1:3) и варить 2-3 часа в среднем огне. Слить воду и остудить кашу.
  2. Пока варится пшеница, залить мак кипятком на 15-20 минут, чтобы он набух. Слить воду и растереть мак в макитре или с помощью блендера.
  3. Клюкву и изюм промыть, залить на 10 минут теплой водой, чтобы они стали мягкими, затем воду слить. Орехи лучше слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке.
  4. Добавить в пшеницу мак, клюкву, изюм и орехи. Затем добавить еще мед и сахар. Хорошо перемешать. Вместо традиционного кипятка использовать секретный ингредиент – узвар. Кутья должна быть сочной, но не очень жидкой.

Подают кутью холодной. Приятного аппетита!

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