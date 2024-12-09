Как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

Зимние праздники тесно связаны с мандаринами — мандарины не елке, на праздничном столе, аромат очищенных цитрусов, как предвестник Нового года. А как насчет того, чтобы приготовить мандариновый торт, да еще без выпечки. О таком рецепте мечтает каждая хозяйка, поэтому делимся им.

Рецепт мандаринового торта без выпечки.

Как приготовить мандариновый торт без выпечки.

Ингредиенты:

Мандарины – 6 штук,

Печенье к чаю – 300 г,

Сливочное масло – 100 г,

Сливочный творог или сметана – 400 г,

Сахарная пудра — 100 г,

Желатин – 10 г,

Вода – 50 миллилитров.

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Полученную массу равномерно распределите по дну формы и поставьте в холодильник.

Желатин замочите в воде, дайте ему разбухнуть, а затем подогрейте, не доводя до кипения.

Смешайте сыр с сахарной пудрой, добавьте растопленный желатин и часть нарезанных мандаринов.

Вылейте смесь на основание из печенья, сверху выложите кольца мандаринов и поставьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.

Готовый десерт будет не только вкусным, но и будет непревзойденным, гости его точно не забудут.

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