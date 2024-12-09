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Как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

Мандариновый торт без выпечки

Красиво, вкусно, легко – рецепт мандаринового торта без выпекания.

Зимние праздники тесно связаны с мандаринами — мандарины не елке, на праздничном столе, аромат очищенных цитрусов, как предвестник Нового года. А как насчет того, чтобы приготовить мандариновый торт, да еще без выпечки. О таком рецепте мечтает каждая хозяйка, поэтому делимся им.

Рецепт мандаринового торта без выпечки.

Как приготовить мандариновый торт без выпечки.

Ингредиенты:

  • Мандарины – 6 штук,
  • Печенье к чаю – 300 г,
  • Сливочное масло – 100 г,
  • Сливочный творог или сметана – 400 г,
  • Сахарная пудра — 100 г,
  • Желатин – 10 г,
  • Вода – 50 миллилитров.

Приготовление:

  • Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Полученную массу равномерно распределите по дну формы и поставьте в холодильник.
  • Желатин замочите в воде, дайте ему разбухнуть, а затем подогрейте, не доводя до кипения.
  • Смешайте сыр с сахарной пудрой, добавьте растопленный желатин и часть нарезанных мандаринов.
  • Вылейте смесь на основание из печенья, сверху выложите кольца мандаринов и поставьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.

Готовый десерт будет не только вкусным, но и будет непревзойденным, гости его точно не забудут.

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