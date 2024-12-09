Как приготовить мандариновый торт без выпечки на Рождество или Новый год.

Красиво, вкусно, легко – рецепт мандаринового торта без выпекания.
Зимние праздники тесно связаны с мандаринами — мандарины не елке, на праздничном столе, аромат очищенных цитрусов, как предвестник Нового года. А как насчет того, чтобы приготовить мандариновый торт, да еще без выпечки. О таком рецепте мечтает каждая хозяйка, поэтому делимся им.
Рецепт мандаринового торта без выпечки.
Как приготовить мандариновый торт без выпечки.
Ингредиенты:
- Мандарины – 6 штук,
- Печенье к чаю – 300 г,
- Сливочное масло – 100 г,
- Сливочный творог или сметана – 400 г,
- Сахарная пудра — 100 г,
- Желатин – 10 г,
- Вода – 50 миллилитров.
Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Полученную массу равномерно распределите по дну формы и поставьте в холодильник.
- Желатин замочите в воде, дайте ему разбухнуть, а затем подогрейте, не доводя до кипения.
- Смешайте сыр с сахарной пудрой, добавьте растопленный желатин и часть нарезанных мандаринов.
- Вылейте смесь на основание из печенья, сверху выложите кольца мандаринов и поставьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
Готовый десерт будет не только вкусным, но и будет непревзойденным, гости его точно не забудут.
Читайте также: