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Как приготовить "Птичье молоко": десерт, который мы помним с детства

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
143 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
805
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить "Птичье молоко": десерт, который мы помним с детства

Десерт "Птичье молоко" рецепт с желатином / Фото: YouTube

Десерт "Птичье молоко" известен многим из нас с детства. Во времена СССР он пользовался особенной популярностью, ведь содержал простые и доступные ингредиенты.

Воздушное суфле невероятно нравится и взрослым и детям. Также десерт дополнительно покрывает толстый пласт шоколадной глазури. Попытайтесь приготовить "Птичье молоко" и вспомнить вкус детства.

Ингредиенты

сливочное масло 73%
100 г
сахарная пудра
50 г
яйцо
1 шт.
мука
140 г
сгущенка
150 г
сахар
180 г
желатин
20 г
белок яйца
3 шт.
лимонная кислота
на кончике ножа
черный шоколад
150 г

Процесс приготовления:

  1. Приготовить песочный корж: взбить сливочное масло с сахарной пудрой, добавить яйцо и затем взбивать до однородности. Равномерно всыпать муку и замесить тесто. Массу запекать тонким слоем на пергаменте в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Готовый корж обрезать по размерам формы, в которой вы собираете десерт.
  2. Суфле готовится только из продуктов комнатной температуры, но яичные белки должны быть охлаждены. Предварительно желатин замачивается в небольшом количестве воды и остается набухать.
  3. Размягченное сливочное масло (50 г) взбить миксером на высокой скорости, добавить постепенно сгущенку, не переставая взбивать. У вас должна получиться однородная масса.
  4. В отдельной посуде взбейте три белка до густой пены. Чтобы масса получилась более плотной, добавьте немного лимонной кислоты.
  5. Набухший в воде желатин поставьте на медленный огонь и добавьте сахар. Помешивайте до полного растворения желатина и сахара. Не доводите до кипения. Слегка остудите и постепенно введите в белковую пену сливочный крем и теплый желатин, продолжая медленно взбивать. Суфле залейте в форму на лепешку и поставьте в холодильник до полного застывания массы.
  6. Приготовьте шоколадную глазурь: растопленный шоколад и 50 г сливочного масла размешайте, аккуратно нанесите на застывшее суфле. Дайте глазури остыть и затвердеть.

Приятного аппетита!

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