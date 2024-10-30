Как приготовить "Птичье молоко": десерт, который мы помним с детства

Десерт "Птичье молоко" известен многим из нас с детства. Во времена СССР он пользовался особенной популярностью, ведь содержал простые и доступные ингредиенты.
Воздушное суфле невероятно нравится и взрослым и детям. Также десерт дополнительно покрывает толстый пласт шоколадной глазури. Попытайтесь приготовить "Птичье молоко" и вспомнить вкус детства.
Ингредиенты
- сливочное масло 73%
- 100 г
- сахарная пудра
- 50 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 140 г
- сгущенка
- 150 г
- сахар
- 180 г
- желатин
- 20 г
- белок яйца
- 3 шт.
- лимонная кислота
- на кончике ножа
- черный шоколад
- 150 г
Процесс приготовления:
- Приготовить песочный корж: взбить сливочное масло с сахарной пудрой, добавить яйцо и затем взбивать до однородности. Равномерно всыпать муку и замесить тесто. Массу запекать тонким слоем на пергаменте в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Готовый корж обрезать по размерам формы, в которой вы собираете десерт.
- Суфле готовится только из продуктов комнатной температуры, но яичные белки должны быть охлаждены. Предварительно желатин замачивается в небольшом количестве воды и остается набухать.
- Размягченное сливочное масло (50 г) взбить миксером на высокой скорости, добавить постепенно сгущенку, не переставая взбивать. У вас должна получиться однородная масса.
- В отдельной посуде взбейте три белка до густой пены. Чтобы масса получилась более плотной, добавьте немного лимонной кислоты.
- Набухший в воде желатин поставьте на медленный огонь и добавьте сахар. Помешивайте до полного растворения желатина и сахара. Не доводите до кипения. Слегка остудите и постепенно введите в белковую пену сливочный крем и теплый желатин, продолжая медленно взбивать. Суфле залейте в форму на лепешку и поставьте в холодильник до полного застывания массы.
- Приготовьте шоколадную глазурь: растопленный шоколад и 50 г сливочного масла размешайте, аккуратно нанесите на застывшее суфле. Дайте глазури остыть и затвердеть.
Приятного аппетита!