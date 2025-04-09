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Как приготовить самый простой манник без духовки за 9 минут
Рецепт низкокалорийного манника на завтрак за 9 минут, духовка не требуется
Хотите получить нежный и аппетитный манник, не тратя много времени и усилий? Этот рецепт — именно то, что вам нужно. Лишь девять минут в микроволновке, и ваш вкусный завтрак уже на столе.
Чтобы приготовить этот манник, понадобятся следующие ингредиенты:
Манная крупа — 150 г
Кефир — 200 мл
Яйца — 2 штуки
Сахар — 100 г
Мука — 120 г
Соль — щепотка
Сливочное масло — 100 г
Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Ванильный сахар — 1 пакетик
Сметана для крема — 250 г
Сахарная пудра для крема — 1-3 столовые ложки (по вкусу)
Как приготовить самый простой манник
В глубокую миску высыпать 150 г манной крупы, залить 200 мл кефира и перемешать. По желанию оставить на несколько минут, чтобы манка набухла.
Добавить 100 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и 100 г растопленного сливочного масла, тщательно перемешать.
Добавить 120 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и перемешать до однородной консистенции. Тесто должно быть гладким и без комочков.
Форму для выпечки, пригодную для микроволновки, смазать маслом. Вылить тесто, равномерно распределить.
Готовить в микроволновке на мощности 800 Вт в течение 9 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна остаться сухой.
Вынуть из формы и дать немного остыть.
Для крема смешать 250 г сметаны из 1-3 ст. л. сахарной пудры, хорошо перемешать.
Корж разрезать на две части или оставить целиком. Промазать сметанным кремом верх и бока. По желанию можно полить шоколадной глазурью или сгущенкой.
Украсить какао-порошком и миндальными лепестками. Разрезать на порционные кусочки, подавать с чаем или кофе.