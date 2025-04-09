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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
69
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить самый простой манник без духовки за 9 минут

Рецепт низкокалорийного манника на завтрак за 9 минут, духовка не требуется

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
29 минут
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Рецепт манника// фото: smachnenke.com.ua

Рецепт манника// фото: smachnenke.com.ua

Хотите получить нежный и аппетитный манник, не тратя много времени и усилий? Этот рецепт — именно то, что вам нужно. Лишь девять минут в микроволновке, и ваш вкусный завтрак уже на столе.

Чтобы приготовить этот манник, понадобятся следующие ингредиенты:

  • Манная крупа — 150 г

  • Кефир — 200 мл

  • Яйца — 2 штуки

  • Сахар — 100 г

  • Мука — 120 г

  • Соль — щепотка

  • Сливочное масло — 100 г

  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка

  • Ванильный сахар — 1 пакетик

  • Сметана для крема — 250 г

  • Сахарная пудра для крема — 1-3 столовые ложки (по вкусу)

Как приготовить самый простой манник

  • В глубокую миску высыпать 150 г манной крупы, залить 200 мл кефира и перемешать. По желанию оставить на несколько минут, чтобы манка набухла.

  • Добавить 100 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и 100 г растопленного сливочного масла, тщательно перемешать.

  • Добавить 120 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и перемешать до однородной консистенции. Тесто должно быть гладким и без комочков.

  • Форму для выпечки, пригодную для микроволновки, смазать маслом. Вылить тесто, равномерно распределить.

  • Готовить в микроволновке на мощности 800 Вт в течение 9 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна остаться сухой.

  • Вынуть из формы и дать немного остыть.

  • Для крема смешать 250 г сметаны из 1-3 ст. л. сахарной пудры, хорошо перемешать.

  • Корж разрезать на две части или оставить целиком. Промазать сметанным кремом верх и бока. По желанию можно полить шоколадной глазурью или сгущенкой.

  • Украсить какао-порошком и миндальными лепестками. Разрезать на порционные кусочки, подавать с чаем или кофе.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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