Как приготовить самый простой манник без духовки за 9 минут

Хотите получить нежный и аппетитный манник, не тратя много времени и усилий? Этот рецепт — именно то, что вам нужно. Лишь девять минут в микроволновке, и ваш вкусный завтрак уже на столе.

Чтобы приготовить этот манник, понадобятся следующие ингредиенты:

Сахарная пудра для крема — 1-3 столовые ложки (по вкусу)

Сметана для крема — 250 г

В глубокую миску высыпать 150 г манной крупы, залить 200 мл кефира и перемешать. По желанию оставить на несколько минут, чтобы манка набухла.

Добавить 100 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и 100 г растопленного сливочного масла, тщательно перемешать.

Добавить 120 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и перемешать до однородной консистенции. Тесто должно быть гладким и без комочков.

Форму для выпечки, пригодную для микроволновки, смазать маслом. Вылить тесто, равномерно распределить.

Готовить в микроволновке на мощности 800 Вт в течение 9 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна остаться сухой.

Вынуть из формы и дать немного остыть.

Для крема смешать 250 г сметаны из 1-3 ст. л. сахарной пудры, хорошо перемешать.

Корж разрезать на две части или оставить целиком. Промазать сметанным кремом верх и бока. По желанию можно полить шоколадной глазурью или сгущенкой.