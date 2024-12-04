Как приготовить тирамису в домашних условиях без выпечки

Рецепт вкусного тирамису без выпечки, без яиц — если нет времени.

Если времени совсем мало, а хочется сладкого, предлагаем приготовить тирамису без выпечки. Это отличный рецепт десерта, который не нужно выпекать и который получается вкусным даже у новичков.

Рецепт вкусного тирамису

Ингредиенты:

Топленое печенье – 350 г;

Кисломолочный творог – 600 г;

Сметана — 150 г;

Сахар – 100 г;

Какао – 1 ст.л.;

Плитка шоколада;

Молоко – 30 мл;

Кипяток — 80-100 мл

Приготовление тирамису:

Творог, сметану и сахар взбиваем погружным блендером до однородности.

В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.

В форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао. Выкладываем треть приготовленной творожной массы — крема. Распределяем равномерно крем.

Выкладываем второй слой печенья. Снова смачиваем печенье какао и смазываем творожным кремом.

Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.

Для глазури измельчаем шоколад, добавляем в него молоко и растапливаем смесь на водяной бане.

Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.

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