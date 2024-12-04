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Как приготовить тирамису в домашних условиях без выпечки

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
216 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить тирамису в домашних условиях без выпечки

Рецепт тирамису // фото: smak.novyny.live

Рецепт вкусного тирамису без выпечки, без яиц — если нет времени.

Если времени совсем мало, а хочется сладкого, предлагаем приготовить тирамису без выпечки. Это отличный рецепт десерта, который не нужно выпекать и который получается вкусным даже у новичков.

Рецепт вкусного тирамису

Ингредиенты:

  • Топленое печенье – 350 г;
  • Кисломолочный творог – 600 г;
  • Сметана — 150 г;
  • Сахар – 100 г;
  • Какао – 1 ст.л.;
  • Плитка шоколада;
  • Молоко – 30 мл;
  • Кипяток — 80-100 мл

Приготовление тирамису:

  • Творог, сметану и сахар взбиваем погружным блендером до однородности.
  • В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.
  • В форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао. Выкладываем треть приготовленной творожной массы — крема. Распределяем равномерно крем.
  • Выкладываем второй слой печенья. Снова смачиваем печенье какао и смазываем творожным кремом.
  • Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.
  • Для глазури измельчаем шоколад, добавляем в него молоко и растапливаем смесь на водяной бане.
  • Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.

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