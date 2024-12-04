Как приготовить тирамису в домашних условиях без выпечки

Рецепт вкусного тирамису без выпечки, без яиц — если нет времени.
Если времени совсем мало, а хочется сладкого, предлагаем приготовить тирамису без выпечки. Это отличный рецепт десерта, который не нужно выпекать и который получается вкусным даже у новичков.
Рецепт вкусного тирамису
Ингредиенты:
- Топленое печенье – 350 г;
- Кисломолочный творог – 600 г;
- Сметана — 150 г;
- Сахар – 100 г;
- Какао – 1 ст.л.;
- Плитка шоколада;
- Молоко – 30 мл;
- Кипяток — 80-100 мл
Приготовление тирамису:
- Творог, сметану и сахар взбиваем погружным блендером до однородности.
- В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.
- В форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао. Выкладываем треть приготовленной творожной массы — крема. Распределяем равномерно крем.
- Выкладываем второй слой печенья. Снова смачиваем печенье какао и смазываем творожным кремом.
- Аналогично делаем и третий слой из крема и печенья.
- Для глазури измельчаем шоколад, добавляем в него молоко и растапливаем смесь на водяной бане.
- Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.
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