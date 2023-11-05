Как приготовить вкусный тыквенный пирог – простой рецепт

Тыквенных пирогов много не бывает, они разные, со своими тонкостями вкуса и все как один полезны. Предлагаем рецепт классического тыквенного пирога, который легко готовится.

В этом рецепте используется форма диаметром 24 см, соответственно рассчитано и количество ингредиентов.

Ингредиенты для приготовления тыквенного пирога

очищенная тыква — 300 г,

яйца – 3 шт.,

сахар – 250 г,

мука — 250 г,

сода – пол чайной ложки,

растительное масло – 200 мл.

Приготовление тыквенного пирога

Вымытую тыкву почистить, порезать на кусочки и запечь в духовке до мягкости. Можно запечь в микроволновке — сложить порезанную тыкву в пакет и положить в микроволновку на 5 мин. Результат будет таким же.

Перемолоть кусочки тыквы блендером до состояния пюре.

Отделите желтки от белков.

Добавить в пюре 3 желтка, 250гр сахара, пол чайной ложки соды, 200 мл растительного масла. Перемешать.

Добавить 250 г муки и перемешать.

Белки яиц взбить с солью и аккуратно добавить в тесто.

Дно формы застелить пергаментом, влить тесто и поставить в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.

Проверить готовность пирога спичкой.

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