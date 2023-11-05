Как приготовить вкусный тыквенный пирог – простой рецепт

Рецепт вкуснейшего тыквенного пирога
Тыквенных пирогов много не бывает, они разные, со своими тонкостями вкуса и все как один полезны. Предлагаем рецепт классического тыквенного пирога, который легко готовится.
В этом рецепте используется форма диаметром 24 см, соответственно рассчитано и количество ингредиентов.
Ингредиенты для приготовления тыквенного пирога
- очищенная тыква — 300 г,
- яйца – 3 шт.,
- сахар – 250 г,
- мука — 250 г,
- сода – пол чайной ложки,
- растительное масло – 200 мл.
Приготовление тыквенного пирога
- Вымытую тыкву почистить, порезать на кусочки и запечь в духовке до мягкости. Можно запечь в микроволновке — сложить порезанную тыкву в пакет и положить в микроволновку на 5 мин. Результат будет таким же.
- Перемолоть кусочки тыквы блендером до состояния пюре.
- Отделите желтки от белков.
- Добавить в пюре 3 желтка, 250гр сахара, пол чайной ложки соды, 200 мл растительного масла. Перемешать.
- Добавить 250 г муки и перемешать.
- Белки яиц взбить с солью и аккуратно добавить в тесто.
- Дно формы застелить пергаментом, влить тесто и поставить в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.
- Проверить готовность пирога спичкой.
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