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Как приготовить вкусный тыквенный пирог – простой рецепт

Время готовки
1 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
243 ккал
Дата публикации
Просмотры
658
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить вкусный тыквенный пирог – простой рецепт

Рецепт тыквенного пирога

Рецепт вкуснейшего тыквенного пирога

Тыквенных пирогов много не бывает, они разные, со своими тонкостями вкуса и все как один полезны. Предлагаем рецепт классического тыквенного пирога, который легко готовится.

В этом рецепте используется форма диаметром 24 см, соответственно рассчитано и количество ингредиентов.

Ингредиенты для приготовления тыквенного пирога

  • очищенная тыква — 300 г,
  • яйца – 3 шт.,
  • сахар – 250 г,
  • мука — 250 г,
  • сода – пол чайной ложки,
  • растительное масло – 200 мл.

Приготовление тыквенного пирога

  • Вымытую тыкву почистить, порезать на кусочки и запечь в духовке до мягкости. Можно запечь в микроволновке — сложить порезанную тыкву в пакет и положить в микроволновку на 5 мин. Результат будет таким же.
  • Перемолоть кусочки тыквы блендером до состояния пюре.
  • Отделите желтки от белков.
  • Добавить в пюре 3 желтка, 250гр сахара, пол чайной ложки соды, 200 мл растительного масла. Перемешать.
  • Добавить 250 г муки и перемешать.
  • Белки яиц взбить с солью и аккуратно добавить в тесто.
  • Дно формы застелить пергаментом, влить тесто и поставить в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.
  • Проверить готовность пирога спичкой.

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Дата публикации
Просмотры
658
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