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Как приготовить зефир в домашних условиях: справится даже новичок

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
760
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить зефир в домашних условиях: справится даже новичок

Как приготовить зефир

Рецепт домашнего зефира

Рассказываем, как приготовить самостоятельно натуральный зефир. Понадобится немного времени, вкусный зефир получается у всех, даже у новичков

Ингредиенты.

  • Яйцо – одно большое
  • Сахар – 50 г;
  • Лимонная кислота, соль – щепотка.

Для сиропа:

  • Вода – 80 г.
  • Агар 900 – 8 г.
  • Сахар – 280 г
  • Яблочное пюре – 200 г.

Приготовление

  • Сделайте сироп. В сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините воду с сахаром, агаром и яблочным пюре. Если нет пюре, перебейте яблоки или любые фрукты миксером.
  • Варите сироп на среднем огне. Периодически помешивайте сироп, иначе он подгорит. После закипания сироп варится примерно 5 минут. Если есть кухонный термометр, смесь варите до 105°.
  • Для приготовления белковой массы понадобится 60 г куриного белка – столько содержится в одном крупном или двух мелких яйцах. Добавьте к белкам лимонную кислоту и щепотку соли. Взбивайте белок на средней скорости миксера, пока он не превратится в пену. Затем частями всыпайте сахар, продолжая взбивать смесь. Приблизительно через 5-7 минут взбивания белковая смесь будет готова. Чтобы проверить готовность смеси, переверните емкость, белок не должен стекать вниз.
  • Как только сироп и белковая смесь готовы, сразу вливайте горячий сироп тонкой струей в белковую смесь, взбивая ее на высокой скорости. Взбейте основание зефира примерно 2 минуты на максимальной скорости миксера. Масса должна стать плотной и мягкой, как вата.
  • Выложите теплую массу в кондитерский мешок и высадите половинки зефира на противень. Оставьте десерт застывать на ночь.
  • Обваляйте в сахарной пудре, соедините половинки зефира.

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