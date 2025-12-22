ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
239
Время на прочтение
2 мин

Как сделать простой, вкусный крем для торта

Рецепт идеального крема для домашних тортов.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Идеальный крем для торта

Идеальный крем для торта

Вкус торта во многом зависит от крема, ведь именно он объединяет все компоненты в единую гармоническую композицию, добавляет влажность и создает тот же финальный акцент.

Предлагаем рецепт простого крема, идеально подходящего для большинства видов выпечки. В охлажденном виде его вкус каким-то образом напоминает мороженое пломбир.

Ингредиенты для приготовления идеального крема

Для приготовления вам понадобится:

  • сметана 20% — 500 г

  • масло сливочное — 220 г

  • яйца — 2 шт.

  • сахар — 180 г

  • крахмал кукурузный — 3 ст. л.

  • ванилин — 1 пак.

Как приготовить крем

Процесс создания этой нежной массы начинается с подготовки заварного основания. В металлической миске необходимо тщательно растереть яйца с сахаром, крахмалом и ванилином до исчезновения комочков.

  • После этого в смесь добавляют сметану и перемешивают все до полной однородности.

  • Чтобы достичь идеальной текстуры, миску ставят на водяную баню. Массу нужно непрерывно помешивать, нагревая ее до тех пор, пока она не станет заметно густой.

  • Как только основа загустеет, ее снимают с огня и оставляют до полного охлаждения. Если необходимо ускорить этот шаг, миску можно поместить в емкость с прохладной водой, продолжая помешивание.

  • Следующий этап — работа со сливочным маслом, которое обязательно должно быть размягченным. Масло взбивают миксером на высокой скорости в течение полутора или двух минут до появления пышности.

  • Далее в масляную массу начинают порционно вводить уже остывший сметанный крем, каждый раз взбивая смесь на средней скорости. В конце весь крем взбивают еще одну минуту, чтобы он стал максимально стабильным и гладким.

Такой крем не только улучшает вкус домашних тортов, но и отлично держит форму, что позволяет использовать его для сложных кондитерских замыслов. Благодаря использованию кукурузного крахмала структура получается шелковистой, без всякого намека на зернистость, превращая обычное чаепитие в настоящий праздник.

Дата публикации
Количество просмотров
239
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie