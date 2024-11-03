Словно в детстве: как приготовить очень нежную творожную запеканку

По своему составу эта творожная запеканка напоминает сырники, но способ ее приготовления несколько отличается.

Такую творожную запеканку точно готовили наши мамы и бабушки. Она не жарится, а запекается в мультиварке. Благодаря этому десерт получается очень нежным.

Ингредиенты творог 600 г сливочное масло 150 г куриные яйца 4 шт. лимонный сок половина лимона мука и манная крупа 3 ст. ложки сода 1/2 ч. ложки ванильный сахар щепотка соль щепотка изюм по желанию

Процесс приготовления:

Сначала нужно растопить сливочное масло. Для этого можно использовать микроволновку или растопить на водяной бане. Теперь подготовьте форму: сливочное масло распределите по стенкам формы, лишнее вылейте. Присыпьте мукой или манной крупой. Это поможет легко вытащить запеканку после приготовления. Белки отделите от желтков. Взбейте их с сахаром, а в другой миске смешайте с сахаром желтки. Взбейте творог до однородной массы, введите желтки. Добавьте остатки растопленного масла, лимонный сок, ванильный сахар, манную крупу и муку. Аккуратно введите в смесь белковую массу, тщательно перемешайте до однородности. Запекать можно в мутильтиварке в режиме "Выпечка" 45 минут. После запекания оставьте десерт внутри еще на час. Поставьте на ночь в холодильник.

Приятного аппетита!