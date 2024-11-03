Словно в детстве: как приготовить очень нежную творожную запеканку

По своему составу эта творожная запеканка напоминает сырники, но способ ее приготовления несколько отличается.
Такую творожную запеканку точно готовили наши мамы и бабушки. Она не жарится, а запекается в мультиварке. Благодаря этому десерт получается очень нежным.
Ингредиенты
- творог
- 600 г
- сливочное масло
- 150 г
- куриные яйца
- 4 шт.
- лимонный сок
- половина лимона
- мука и манная крупа
- 3 ст. ложки
- сода
- 1/2 ч. ложки
- ванильный сахар
- щепотка
- соль
- щепотка
- изюм
- по желанию
Процесс приготовления:
- Сначала нужно растопить сливочное масло. Для этого можно использовать микроволновку или растопить на водяной бане.
- Теперь подготовьте форму: сливочное масло распределите по стенкам формы, лишнее вылейте. Присыпьте мукой или манной крупой. Это поможет легко вытащить запеканку после приготовления.
- Белки отделите от желтков. Взбейте их с сахаром, а в другой миске смешайте с сахаром желтки.
- Взбейте творог до однородной массы, введите желтки. Добавьте остатки растопленного масла, лимонный сок, ванильный сахар, манную крупу и муку.
- Аккуратно введите в смесь белковую массу, тщательно перемешайте до однородности.
- Запекать можно в мутильтиварке в режиме "Выпечка" 45 минут. После запекания оставьте десерт внутри еще на час.
- Поставьте на ночь в холодильник.
Приятного аппетита!