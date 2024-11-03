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Словно в детстве: как приготовить очень нежную творожную запеканку

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
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Словно в детстве: как приготовить очень нежную творожную запеканку

Сырная запеканка как в детстве: рецепт / Фото: Фото из открытых источников

По своему составу эта творожная запеканка напоминает сырники, но способ ее приготовления несколько отличается.

Такую творожную запеканку точно готовили наши мамы и бабушки. Она не жарится, а запекается в мультиварке. Благодаря этому десерт получается очень нежным.

Ингредиенты

творог
600 г
сливочное масло
150 г
куриные яйца
4 шт.
лимонный сок
половина лимона
мука и манная крупа
3 ст. ложки
сода
1/2 ч. ложки
ванильный сахар
щепотка
соль
щепотка
изюм
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно растопить сливочное масло. Для этого можно использовать микроволновку или растопить на водяной бане.
  2. Теперь подготовьте форму: сливочное масло распределите по стенкам формы, лишнее вылейте. Присыпьте мукой или манной крупой. Это поможет легко вытащить запеканку после приготовления.
  3. Белки отделите от желтков. Взбейте их с сахаром, а в другой миске смешайте с сахаром желтки.
  4. Взбейте творог до однородной массы, введите желтки. Добавьте остатки растопленного масла, лимонный сок, ванильный сахар, манную крупу и муку.
  5. Аккуратно введите в смесь белковую массу, тщательно перемешайте до однородности.
  6. Запекать можно в мутильтиварке в режиме "Выпечка" 45 минут. После запекания оставьте десерт внутри еще на час.
  7. Поставьте на ночь в холодильник.

Приятного аппетита!

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