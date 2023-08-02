Как выбрать самую вкусную дыню: продавцы раскрыли этот секрет

В августе в Украине открывается сезон спелой, сочной и ароматной дыни. Этот душистый плод не только вкусный, но и полезный для взрослых и детей. Дыня может утолить жажду, насытить организм необходимым количеством витаминов и микроэлементов, еще и оказывает успокаивающее действие. Но не все знают, как ее правильно выбрать, чтобы она была одновременно спелой, сладкой и душистой. Лучшие эксперты по выбору вкусности – это продавцы, которые поделились секретом: как правильно выбрать идеальную дыню.

Пять признаков спелой и сладкой дыни

В августе созревают среднеспелые сорта дыни, они считаются самыми сладкими. А вообще продолжительность созревания плода – от 45 до 100 дней. Есть ранние сорта, которые созревают в июле и поздние, которые готовы к употреблению в сентябре. Чтобы проверить во время покупки, будет ли дыня сладкой и вкусной, следует обратить внимание на главные признаки спелого плода.

Аромат. Самый главный показатель того, что дыня спелая, сладкая и вкусная – это медовый запах. Даже если она не разрезана, то все равно будет приятный насыщенный аромат. Если плод не имеет ярко выраженного запаха, значит он недозрел.

Самый главный показатель того, что дыня спелая, сладкая и вкусная – это медовый запах. Даже если она не разрезана, то все равно будет приятный насыщенный аромат. Если плод не имеет ярко выраженного запаха, значит он недозрел. Цвет. Если дыня равномерного желтого цвета, значит, она спелая. Когда на ней есть коричневые пятна, то она перезрела, если зеленые – не созрела.

Если дыня равномерного желтого цвета, значит, она спелая. Когда на ней есть коричневые пятна, то она перезрела, если зеленые – не созрела. Плотность. При нажатии пальцем дыня должна оставаться упругой. Если она прогибается, то уже перезрела. Когда слишком жесткая – еще не созрела. При похлопывании спелый плод будет издавать глухой звук.

При нажатии пальцем дыня должна оставаться упругой. Если она прогибается, то уже перезрела. Когда слишком жесткая – еще не созрела. При похлопывании спелый плод будет издавать глухой звук. Вес. Спелая и сладкая дыня должна быть тяжеловатой, среднего размера – от 2,5 до 3 кг.

Спелая и сладкая дыня должна быть тяжеловатой, среднего размера – от 2,5 до 3 кг. Плодоножка. Если обратить внимание на хвостик дыни, то у спелого плода он сухой и легко отделяется.

Где лучше всего покупать дыни?

Дыни лучше покупать на специализированных рынках или в магазинах, имеющих соответствующий сертификат качества. Поскольку фермеры и продавцы беспокоятся о своей репутации, всячески обеспечивают наилучшее качество товара. А еще они с радостью поделятся секретом: как выбрать идеально сладкую и вкусную дыню.

Не следует покупать дыни у дороги, поскольку их кожура впитывает в себя все вредные вещества из воздуха. Также по технологии хранения, дыни не должны лежать на земле, поэтому при покупке на это следует обязательно обращать внимание.

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