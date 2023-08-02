Как выбрать самую вкусную дыню: продавцы раскрыли этот секрет

Пять признаков спелой и сладкой дыни.
В августе в Украине открывается сезон спелой, сочной и ароматной дыни. Этот душистый плод не только вкусный, но и полезный для взрослых и детей. Дыня может утолить жажду, насытить организм необходимым количеством витаминов и микроэлементов, еще и оказывает успокаивающее действие. Но не все знают, как ее правильно выбрать, чтобы она была одновременно спелой, сладкой и душистой. Лучшие эксперты по выбору вкусности – это продавцы, которые поделились секретом: как правильно выбрать идеальную дыню.
Пять признаков спелой и сладкой дыни
В августе созревают среднеспелые сорта дыни, они считаются самыми сладкими. А вообще продолжительность созревания плода – от 45 до 100 дней. Есть ранние сорта, которые созревают в июле и поздние, которые готовы к употреблению в сентябре. Чтобы проверить во время покупки, будет ли дыня сладкой и вкусной, следует обратить внимание на главные признаки спелого плода.
- Аромат. Самый главный показатель того, что дыня спелая, сладкая и вкусная – это медовый запах. Даже если она не разрезана, то все равно будет приятный насыщенный аромат. Если плод не имеет ярко выраженного запаха, значит он недозрел.
- Цвет. Если дыня равномерного желтого цвета, значит, она спелая. Когда на ней есть коричневые пятна, то она перезрела, если зеленые – не созрела.
- Плотность. При нажатии пальцем дыня должна оставаться упругой. Если она прогибается, то уже перезрела. Когда слишком жесткая – еще не созрела. При похлопывании спелый плод будет издавать глухой звук.
- Вес. Спелая и сладкая дыня должна быть тяжеловатой, среднего размера – от 2,5 до 3 кг.
- Плодоножка. Если обратить внимание на хвостик дыни, то у спелого плода он сухой и легко отделяется.
Где лучше всего покупать дыни?
Дыни лучше покупать на специализированных рынках или в магазинах, имеющих соответствующий сертификат качества. Поскольку фермеры и продавцы беспокоятся о своей репутации, всячески обеспечивают наилучшее качество товара. А еще они с радостью поделятся секретом: как выбрать идеально сладкую и вкусную дыню.
Не следует покупать дыни у дороги, поскольку их кожура впитывает в себя все вредные вещества из воздуха. Также по технологии хранения, дыни не должны лежать на земле, поэтому при покупке на это следует обязательно обращать внимание.
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