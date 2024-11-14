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Карамельно-яблочный тирамису: идеальный десерт для холодов

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
792 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
347
Время на прочтение
1 мин
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Карамельно-яблочный тирамису: идеальный десерт для холодов

Как приготовить карамельно-яблочное тирамису. / Фото: Фото из открытых источников

Это невероятный десерт, сочетающий в себе яблоко, корицу, карамель и сливки.

Если вы любите яблоки, обязательно должны попробовать его приготовить. Рецептом поделилась на своей странице в Facebook пользовательница под ником "The Salty Cooker".

Ингредиенты

яблоко
3 шт.
яблочный сок
2 стакана
сахар
2/2 стакана
корица
1 ч. ложка
смесь рождественских специй
1 ч. ложка
ванильный экстракт
1 час. кровати
сливочное масло
1 ст. кровати
сыр маскарпоне
450 г
яичный желток
8 шт.
сливки 33%
450 г
вода
1/2 стакана
яблоко для основания
1 стакан
взбитые сливки
240 г
печенье савоярди
400 г
карамельный сироп
1/2 стакана
пекан (орех)
1/2 стакана

Процесс приготовления:

  1. На средний огонь поставьте кастрюлю с нарезанными яблоками кубиками. Добавьте к ним сливочное масло, корицу, смесь рождественских специй. Перемешайте. Влейте 1 стакан яблочного сока, добавьте ваниль и сахар (1/2 стакана). Еще раз перемешайте. Варить 20 минут, пока яблоки не размякнут, снимите с огня и дайте полностью остыть.
  2. Взбить в чаше миксера желтки с сахаром (1 стакан) на высокой скорости 5 минут. Масса должна стать пышной и бледно-желтой. В другой глубокой миске смешайте сыр маскарпоне со сливками до однородности. Добавьте туда желтки и отварные яблоки. Перемешайте.
  3. В отдельной неглубокой миске смешайте яблочный сок (1 стакан) с водой. Каждую палочку печенья савоярди окуните в смесь на несколько секунд. Дно застеленной формы выстелите печеньем. Это ваш первый слой. Половину яблочной смеси распределите по слою савоярди. Затем еще половину сливочной смеси. Повторите процедуру.
  4. Накройте десерт крышкой и поставьте в холодильник на 6 часов, но лучше на ночь. После охлаждения можно украсить взбитыми сливками, полить карамельным соусом и присыпать орехами.

Приятного аппетита!

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