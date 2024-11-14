Карамельно-яблочный тирамису: идеальный десерт для холодов

Это невероятный десерт, сочетающий в себе яблоко, корицу, карамель и сливки.

Если вы любите яблоки, обязательно должны попробовать его приготовить. Рецептом поделилась на своей странице в Facebook пользовательница под ником "The Salty Cooker".

Ингредиенты яблоко 3 шт. яблочный сок 2 стакана сахар 2/2 стакана корица 1 ч. ложка смесь рождественских специй 1 ч. ложка ванильный экстракт 1 час. кровати сливочное масло 1 ст. кровати сыр маскарпоне 450 г яичный желток 8 шт. сливки 33% 450 г вода 1/2 стакана яблоко для основания 1 стакан взбитые сливки 240 г печенье савоярди 400 г карамельный сироп 1/2 стакана пекан (орех) 1/2 стакана

Процесс приготовления:

На средний огонь поставьте кастрюлю с нарезанными яблоками кубиками. Добавьте к ним сливочное масло, корицу, смесь рождественских специй. Перемешайте. Влейте 1 стакан яблочного сока, добавьте ваниль и сахар (1/2 стакана). Еще раз перемешайте. Варить 20 минут, пока яблоки не размякнут, снимите с огня и дайте полностью остыть. Взбить в чаше миксера желтки с сахаром (1 стакан) на высокой скорости 5 минут. Масса должна стать пышной и бледно-желтой. В другой глубокой миске смешайте сыр маскарпоне со сливками до однородности. Добавьте туда желтки и отварные яблоки. Перемешайте. В отдельной неглубокой миске смешайте яблочный сок (1 стакан) с водой. Каждую палочку печенья савоярди окуните в смесь на несколько секунд. Дно застеленной формы выстелите печеньем. Это ваш первый слой. Половину яблочной смеси распределите по слою савоярди. Затем еще половину сливочной смеси. Повторите процедуру. Накройте десерт крышкой и поставьте в холодильник на 6 часов, но лучше на ночь. После охлаждения можно украсить взбитыми сливками, полить карамельным соусом и присыпать орехами.

Приятного аппетита!