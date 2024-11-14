Карамельно-яблочный тирамису: идеальный десерт для холодов

Это невероятный десерт, сочетающий в себе яблоко, корицу, карамель и сливки.
Если вы любите яблоки, обязательно должны попробовать его приготовить. Рецептом поделилась на своей странице в Facebook пользовательница под ником "The Salty Cooker".
Ингредиенты
- яблоко
- 3 шт.
- яблочный сок
- 2 стакана
- сахар
- 2/2 стакана
- корица
- 1 ч. ложка
- смесь рождественских специй
- 1 ч. ложка
- ванильный экстракт
- 1 час. кровати
- сливочное масло
- 1 ст. кровати
- сыр маскарпоне
- 450 г
- яичный желток
- 8 шт.
- сливки 33%
- 450 г
- вода
- 1/2 стакана
- яблоко для основания
- 1 стакан
- взбитые сливки
- 240 г
- печенье савоярди
- 400 г
- карамельный сироп
- 1/2 стакана
- пекан (орех)
- 1/2 стакана
Процесс приготовления:
- На средний огонь поставьте кастрюлю с нарезанными яблоками кубиками. Добавьте к ним сливочное масло, корицу, смесь рождественских специй. Перемешайте. Влейте 1 стакан яблочного сока, добавьте ваниль и сахар (1/2 стакана). Еще раз перемешайте. Варить 20 минут, пока яблоки не размякнут, снимите с огня и дайте полностью остыть.
- Взбить в чаше миксера желтки с сахаром (1 стакан) на высокой скорости 5 минут. Масса должна стать пышной и бледно-желтой. В другой глубокой миске смешайте сыр маскарпоне со сливками до однородности. Добавьте туда желтки и отварные яблоки. Перемешайте.
- В отдельной неглубокой миске смешайте яблочный сок (1 стакан) с водой. Каждую палочку печенья савоярди окуните в смесь на несколько секунд. Дно застеленной формы выстелите печеньем. Это ваш первый слой. Половину яблочной смеси распределите по слою савоярди. Затем еще половину сливочной смеси. Повторите процедуру.
- Накройте десерт крышкой и поставьте в холодильник на 6 часов, но лучше на ночь. После охлаждения можно украсить взбитыми сливками, полить карамельным соусом и присыпать орехами.
Приятного аппетита!