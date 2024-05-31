Клубничный тирамису: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Как приготовить тирамису с клубникой — быстро и очень вкусно
Тирамису является тем вкусным десертом, который невозможно испортить, но сделать еще лучше с помощью разнообразных ингредиентов, запросто. В сезон клубники обязательно нужно попробовать клубничное тирамису — нежное, легкое и необычайно вкусное.
Делимся рецептом приготовления клубничного тирамису от Лилии Цвет.
Ингредиенты для приготовления клубничного тирамису:
- Клубника – 250 г плюс 150 г для декорирования.
- Сыр маскарпоне 200 г.
- Сахарная пудра – 70 г.
- Сливки 33% – 200 мл
- Печенье савоярди – 150 г
Готовим клубничное тирамису
- Вымытую клубнику обсушить. Перебить блендером из 20 г сахарной пудры. Должна получиться однородная жидкая масса.
- Приготовить крем – сливки взбить миксером на низких оборотах до загущения с 50 г сахарной пудры. Добавить маскарпоне и снова взбить до однородности. Переложить крем в одноразовый кондитерский пакет.
- Печенье савоярди нарезать на три части, каждый кусочек погрузить в клубничную смесь на несколько секунд и порционно разложить по стаканам или креманкам. Можно полить клубничной пропиткой.
- 150 г клубники нарезать слайсами, выложить сверху савоярди по кругу.
- Отрежьте кондитерский пакет и выложите крем, чтобы он полностью покрыл слой с клубникой.
- Повторите слой с клубничной пропиткой, выложите крем, который будет последним слоем. Украсьте клубникой и поставьте в холодильник на 2-3 часа для пропитки.
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