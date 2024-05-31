Клубничный тирамису: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Как приготовить тирамису с клубникой — быстро и очень вкусно

Тирамису является тем вкусным десертом, который невозможно испортить, но сделать еще лучше с помощью разнообразных ингредиентов, запросто. В сезон клубники обязательно нужно попробовать клубничное тирамису — нежное, легкое и необычайно вкусное.

Делимся рецептом приготовления клубничного тирамису от Лилии Цвет.

Ингредиенты для приготовления клубничного тирамису:

Клубника – 250 г плюс 150 г для декорирования.

Сыр маскарпоне 200 г.

Сахарная пудра – 70 г.

Сливки 33% – 200 мл

Печенье савоярди – 150 г

Готовим клубничное тирамису

Вымытую клубнику обсушить. Перебить блендером из 20 г сахарной пудры. Должна получиться однородная жидкая масса.

Приготовить крем – сливки взбить миксером на низких оборотах до загущения с 50 г сахарной пудры. Добавить маскарпоне и снова взбить до однородности. Переложить крем в одноразовый кондитерский пакет.

Печенье савоярди нарезать на три части, каждый кусочек погрузить в клубничную смесь на несколько секунд и порционно разложить по стаканам или креманкам. Можно полить клубничной пропиткой.

150 г клубники нарезать слайсами, выложить сверху савоярди по кругу.

Отрежьте кондитерский пакет и выложите крем, чтобы он полностью покрыл слой с клубникой.

Повторите слой с клубничной пропиткой, выложите крем, который будет последним слоем. Украсьте клубникой и поставьте в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Читайте также: