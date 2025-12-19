Торт «Шахтерский»// фото: https://harch.tech/

Торт «Шахтерский» — это не просто десерт, а настоящий гастрономический символ Луганщины, десятилетиями являвшийся визитной карточкой региона. На протяжении многих лет он считался лучшим подарком в Луганской области: его везли из командировок в Киев, покупали к профессиональным праздникам и с гордостью передавали родственникам в другие города. Этот культовый вкус олицетворял мощь и богатство шахтерского края, сочетая в себе лаконичность формы и роскошь содержания.

История создания: от конфеты до легенды

Рецепт этого торта родился в шестидесятых годах прошлого столетия благодаря мастерству работников луганской кондитерской фабрики. Однако путь к массовому потребителю оказался непростым.

Как вспоминают местные жители, рецептуру успешно одобрили на местном уровне, но долгое время не могли зарегистрировать официально из-за отсутствия соответствующего государственного стандарта. Проблема заключалась в том, что изделие без теста и крема не вписывалось в нормативы для тортов. Только после вмешательства чиновников был найден компромисс: «Шахтерский» зарегистрировали как «большую шоколадную конфету», что наконец открыло путь к массовому производству.

Свое название десерт получил из-за внешнего сходства с главным богатством региона — углем. Глубокий цвет черного шоколада и неровная, рельефная поверхность создавали прямую ассоциацию с антрацитом. Существует также легенда о первом именном торте, изготовленном для артиста Леонида Утесова. Торт был украшен строчками из песни артиста, выполненными из шоколада.

Секрет долговечности и вкуса десерта

Главной особенностью «шахтерского» была его исключительная стойкость к хранению. Поскольку в составе совсем не было теста или молочных начинок, десерт оставался свежим несколько месяцев.

Хотя оригинальное производство в оккупированном луганске прекратилось в 2014 году, сегодня найти в продаже тот же аутентичный торт, знакомый многим с детства, уже невозможно, рецепт получил вторую жизнь благодаря кулинарам и украинским хозяйкам.

Торт «Шахтерский»// фото: https://www.instagram.com/kanapka.bar

Рецепт торта «Шахтерский»

Ингредиенты

Чтобы воспроизвести этот шедевр вам понадобятся:

Черный шоколад (содержание какао не менее восьмидесяти процентов) — 300 г;

Ореховое ассорти (жареный кешью и фундук) — 300 г;

Сахар для карамелизации — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление торта