Летний десерт без выпечки

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В летнюю жару когда хочется сладенького тяжелые торты с жирным кремом точно не подходят. В такие дни идеально спасает холодный, лёгкий десерт с приятной кислинкой, для которого даже не нужно включать духовку. Он собирается прямо в стаканах из крошки печенья, нежных сливок, лимонного крема и свежих ягод. Выглядит такое угощение очень эффектно, хотя готовится совсем просто.

Что понадобится (на 4 порции): ингредиенты

Для хрустящей основы:

Песочное печенье — 140 г

Сливочное масло — 40 г

Соль — маленькая щепотка

Для лимонного крема:

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Лимонный сок — 70 мл

Цедра из 1 лимона

Сахар — 80 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Яичный желток — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Для сливочного слоя:

Сыр маскарпоне или крем-творог — 250 г

Густой греческий йогурт — 150 г

Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Ваниль — по желанию

Для украшения:

Свежие ягоды (клубника, малина, голубика или смородина)

Листочки мяты и немного лимонной цедры

Пошаговое приготовление

Варим лимонный крем. В небольшую кастрюлю разбейте яйцо, добавьте желток, сахар, лимонный сок и цедру. Поставьте на слабый огонь и постоянно помешивайте венчиком. Через несколько минут масса начнет густеть. Как только крем станет похож на заварной, снимите его с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до гладкости. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» (чтобы она касалась поверхности) и поставьте охлаждаться. Делаем основу из печенья. Измельчите печенье в блендере или скалкой в пакете. Смешайте полученную крошку с растопленным сливочным маслом и щепоткой соли — она нужна для того, чтобы подчеркнуть сладкий вкус. Готовим сливочный слой. В глубокой миске соедините маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру. Осторожно перемешайте все венчиком или лопаткой до однородности. Долго сбивать не надо, чтобы крем не стал слишком редким.

Собираем десерт. На дно прозрачных стаканов выложите крошку из печенья и слегка прижмите ложкой, но не утрамбовывайте слишком сильно. Следующим слоем выложите белый сливочный крем, а сверху — яркий лимонный. Если у вас высокие стаканы, слои можно повторить снова.

Поставьте готовый десерт в холодильник как минимум на час. Перед самой подачей украсьте стаканы свежими ягодами, щепоткой цедры и мятой.

Полезные советы

Лимонный крем должен оставаться с кислинкой. Если сделать его просто сладким, десерт утратит свою летнюю свежесть.

Йогурт обязательно должен быть густым, иначе слои просто перемешаются и расплывутся. По желанию греческий йогурт можно заменить жирной сметаной, а маскарпоне — обычным сырным крем-сыром.

Если хотите сделать вкус более интересным, добавьте к крохе печенья немного молотых фисташек или миндаля.

Ягоды лучше выкладывать на десерт перед самой подачей на стол. Так они останутся хорошими и не пустят лишний сок.

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