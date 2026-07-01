- Дата публикации
-
- Категория
- Десерты
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 2 мин
Лимонно-сливочный десерт с печеньем и ягодами без выпекания — то, что нужно в жару
Готовим легкий летний десерт с лимонным кремом.
В летнюю жару когда хочется сладенького тяжелые торты с жирным кремом точно не подходят. В такие дни идеально спасает холодный, лёгкий десерт с приятной кислинкой, для которого даже не нужно включать духовку. Он собирается прямо в стаканах из крошки печенья, нежных сливок, лимонного крема и свежих ягод. Выглядит такое угощение очень эффектно, хотя готовится совсем просто.
Что понадобится (на 4 порции): ингредиенты
Для хрустящей основы:
Песочное печенье — 140 г
Сливочное масло — 40 г
Соль — маленькая щепотка
Для лимонного крема:
Лимонный сок — 70 мл
Цедра из 1 лимона
Сахар — 80 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Яичный желток — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Для сливочного слоя:
Сыр маскарпоне или крем-творог — 250 г
Густой греческий йогурт — 150 г
Сахарная пудра — 1-2 ст. л.
Ваниль — по желанию
Для украшения:
Свежие ягоды (клубника, малина, голубика или смородина)
Листочки мяты и немного лимонной цедры
Пошаговое приготовление
Варим лимонный крем. В небольшую кастрюлю разбейте яйцо, добавьте желток, сахар, лимонный сок и цедру. Поставьте на слабый огонь и постоянно помешивайте венчиком. Через несколько минут масса начнет густеть. Как только крем станет похож на заварной, снимите его с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до гладкости. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» (чтобы она касалась поверхности) и поставьте охлаждаться.
Делаем основу из печенья. Измельчите печенье в блендере или скалкой в пакете. Смешайте полученную крошку с растопленным сливочным маслом и щепоткой соли — она нужна для того, чтобы подчеркнуть сладкий вкус.
Готовим сливочный слой. В глубокой миске соедините маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру. Осторожно перемешайте все венчиком или лопаткой до однородности. Долго сбивать не надо, чтобы крем не стал слишком редким.
Собираем десерт. На дно прозрачных стаканов выложите крошку из печенья и слегка прижмите ложкой, но не утрамбовывайте слишком сильно. Следующим слоем выложите белый сливочный крем, а сверху — яркий лимонный. Если у вас высокие стаканы, слои можно повторить снова.
Поставьте готовый десерт в холодильник как минимум на час. Перед самой подачей украсьте стаканы свежими ягодами, щепоткой цедры и мятой.
Полезные советы
Лимонный крем должен оставаться с кислинкой. Если сделать его просто сладким, десерт утратит свою летнюю свежесть.
Йогурт обязательно должен быть густым, иначе слои просто перемешаются и расплывутся. По желанию греческий йогурт можно заменить жирной сметаной, а маскарпоне — обычным сырным крем-сыром.
Если хотите сделать вкус более интересным, добавьте к крохе печенья немного молотых фисташек или миндаля.
Ягоды лучше выкладывать на десерт перед самой подачей на стол. Так они останутся хорошими и не пустят лишний сок.