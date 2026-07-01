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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

Лимонно-сливочный десерт с печеньем и ягодами без выпекания — то, что нужно в жару

Готовим легкий летний десерт с лимонным кремом.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
310 ккал
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Летний десерт без выпечки

Летний десерт без выпечки

В летнюю жару когда хочется сладенького тяжелые торты с жирным кремом точно не подходят. В такие дни идеально спасает холодный, лёгкий десерт с приятной кислинкой, для которого даже не нужно включать духовку. Он собирается прямо в стаканах из крошки печенья, нежных сливок, лимонного крема и свежих ягод. Выглядит такое угощение очень эффектно, хотя готовится совсем просто.

Что понадобится (на 4 порции): ингредиенты

Для хрустящей основы:

  • Песочное печенье — 140 г

  • Сливочное масло — 40 г

  • Соль — маленькая щепотка

Для лимонного крема:

  • Лимонный сок — 70 мл

  • Цедра из 1 лимона

  • Сахар — 80 г

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Яичный желток — 1 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

Для сливочного слоя:

  • Сыр маскарпоне или крем-творог — 250 г

  • Густой греческий йогурт — 150 г

  • Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

  • Ваниль — по желанию

Для украшения:

  • Свежие ягоды (клубника, малина, голубика или смородина)

  • Листочки мяты и немного лимонной цедры

Пошаговое приготовление

  1. Варим лимонный крем. В небольшую кастрюлю разбейте яйцо, добавьте желток, сахар, лимонный сок и цедру. Поставьте на слабый огонь и постоянно помешивайте венчиком. Через несколько минут масса начнет густеть. Как только крем станет похож на заварной, снимите его с плиты, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до гладкости. Переложите крем в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» (чтобы она касалась поверхности) и поставьте охлаждаться.

  2. Делаем основу из печенья. Измельчите печенье в блендере или скалкой в пакете. Смешайте полученную крошку с растопленным сливочным маслом и щепоткой соли — она нужна для того, чтобы подчеркнуть сладкий вкус.

  3. Готовим сливочный слой. В глубокой миске соедините маскарпоне, греческий йогурт и сахарную пудру. Осторожно перемешайте все венчиком или лопаткой до однородности. Долго сбивать не надо, чтобы крем не стал слишком редким.

  1. Собираем десерт. На дно прозрачных стаканов выложите крошку из печенья и слегка прижмите ложкой, но не утрамбовывайте слишком сильно. Следующим слоем выложите белый сливочный крем, а сверху — яркий лимонный. Если у вас высокие стаканы, слои можно повторить снова.

Поставьте готовый десерт в холодильник как минимум на час. Перед самой подачей украсьте стаканы свежими ягодами, щепоткой цедры и мятой.

Полезные советы

  • Лимонный крем должен оставаться с кислинкой. Если сделать его просто сладким, десерт утратит свою летнюю свежесть.

  • Йогурт обязательно должен быть густым, иначе слои просто перемешаются и расплывутся. По желанию греческий йогурт можно заменить жирной сметаной, а маскарпоне — обычным сырным крем-сыром.

  • Если хотите сделать вкус более интересным, добавьте к крохе печенья немного молотых фисташек или миндаля.

  • Ягоды лучше выкладывать на десерт перед самой подачей на стол. Так они останутся хорошими и не пустят лишний сок.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
12
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