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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
536
Время на прочтение
1 мин

Лучший десерт на летнюю жару: семья будет в восторге

Этот десерт станет вашим любимым летом. Он идеально подходит для летних жарких дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
4 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Десерт на жаркое лето: рецепт (фото с сайта Господинька)

Десерт на жаркое лето: рецепт (фото с сайта Господинька) / © Фото из открытых источников

Если вы ищете легкий и нежный десерт без выпечки, попробуйте этот рецепт. Для этого торту подойдут любые сезонные ягоды или фрукты. А рецепт представлен на сайте “Господинька”.

Ингредиенты

желатин
40г
холодная вода
100 мл
печенье
200г
кисломолочный сыр
300г
сметана
500г
сахар
200г
ванильный сахар
1 пакетик
клубника
300г
черная смородина
200г
малина
300г
шоколад
для украшения

Процесс приготовления:

  1. Желатин залить холодной водой, тщательно размешать и оставить на 15 минут.

  2. В это время застелите дно разъемной формы (18 см диаметр) фольгой, выложите на дно печенье, разломанное руками произвольно.

  3. Сыр, сметану, ванильный и обычный сахар взбить до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане и добавить в творожную массу.

  4. Украсить шоколадом, порезанными ягодами. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!

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