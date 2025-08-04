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- Десерты
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Лучший десерт на летнюю жару: семья будет в восторге
Этот десерт станет вашим любимым летом. Он идеально подходит для летних жарких дней.
Если вы ищете легкий и нежный десерт без выпечки, попробуйте этот рецепт. Для этого торту подойдут любые сезонные ягоды или фрукты. А рецепт представлен на сайте “Господинька”.
Ингредиенты
- желатин
- 40г
- холодная вода
- 100 мл
- печенье
- 200г
- кисломолочный сыр
- 300г
- сметана
- 500г
- сахар
- 200г
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- клубника
- 300г
- черная смородина
- 200г
- малина
- 300г
- шоколад
- для украшения
Процесс приготовления:
Желатин залить холодной водой, тщательно размешать и оставить на 15 минут.
В это время застелите дно разъемной формы (18 см диаметр) фольгой, выложите на дно печенье, разломанное руками произвольно.
Сыр, сметану, ванильный и обычный сахар взбить до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане и добавить в творожную массу.
Украсить шоколадом, порезанными ягодами. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!