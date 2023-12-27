Мандариновый рулет без выпечки: простой рецепт вкусного рецепта

Для мандаринового рулета вам понадобится блендер. Он очень красивый в разрезе, так как в начинке будем использовать целые мандарины. Рулет готовится из измельченного печенья с добавлением какао и бананов. Начинка – очищенный мандарин, а в качестве крема - творожный сыр с медом.
Ингредиенты
- печенье
- 300 г
- бананы
- 3 шт.
- какао-порошок
- 1,5 ст. л.
- сыр творожный мягкий
- 300 г
- мед
- 2 ст. л.
- мандарины
- 6 шт.
- сахарная пудра
- Печенье и какао измельчите в блендере. К печенью добавьте бананы, перебитые блендером. Перемешайте в пластичную однородную массу.
- Творожный сыр с медом перебейте блендером.
- Рабочую поверхность выстелите пищевой пленкой. Раскатайте на пленке печенье с бананом в прямоугольник ровным слоем, нанесите творожную массу с медом, оставляя от края бортика в один сантиметр.
- На край выложите в ряд очищенные целые мандарины.
- С помощью пленки сверните плотный рулет.
- Отправьте его в холодильник минимум на два часа.
- Посыпьте сахарной пудрой или оставшимся кремом и украсьте дольками мандарин.
Советы:
- Печенье покупайте любое.
- Сыр также можно использовать маскарпоне или филадельфию.
- Если вы не хотите, чтобы рулет был шоколадным, какао можете не добавлять.
Читайте также:
- Настоящее наслаждение: самый простой рецепт кокосовых конфет
- Невероятно нежный десерт: рецепт глазированных лимонных кексов
- Яблочные розы: простой рецепт изысканной выпечки