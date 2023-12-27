Мандариновый рулет без выпечки: простой рецепт вкусного рецепта

Для мандаринового рулета вам понадобится блендер. Он очень красивый в разрезе, так как в начинке будем использовать целые мандарины. Рулет готовится из измельченного печенья с добавлением какао и бананов. Начинка – очищенный мандарин, а в качестве крема - творожный сыр с медом.