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Мандариновый рулет без выпечки: простой рецепт вкусного рецепта

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
730
Время на прочтение
1 мин
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Мандариновый рулет без выпечки: простой рецепт вкусного рецепта

Мандариновый рулет без выпечки / Фото: Credits

Для мандаринового рулета вам понадобится блендер. Он очень красивый в разрезе, так как в начинке будем использовать целые мандарины. Рулет готовится из измельченного печенья с добавлением какао и бананов. Начинка – очищенный мандарин, а в качестве крема -  творожный сыр с медом.

Ингредиенты

печенье
300 г
бананы
3 шт.
какао-порошок
1,5 ст. л.
сыр творожный мягкий
300 г
мед
2 ст. л.
мандарины
6 шт.
сахарная пудра
  1. Печенье и какао измельчите в блендере. К печенью добавьте бананы, перебитые блендером. Перемешайте в пластичную однородную массу.
  2. Творожный сыр с медом перебейте блендером.
  3. Рабочую поверхность выстелите пищевой пленкой. Раскатайте на пленке печенье с бананом в прямоугольник ровным слоем, нанесите творожную массу с медом, оставляя от края бортика в один сантиметр.
  4. На край выложите в ряд очищенные целые мандарины. 
  5. С помощью пленки сверните плотный рулет.
  6. Отправьте его в холодильник минимум на два часа.
  7. Посыпьте сахарной пудрой или оставшимся кремом и украсьте дольками мандарин.

Советы:

  • Печенье покупайте любое.
  • Сыр также можно использовать маскарпоне или филадельфию.
  • Если вы не хотите, чтобы рулет был шоколадным, какао можете не добавлять. 

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Дата публикации
Просмотры
730
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