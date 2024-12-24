Миничизкейки без выпекания на Новый год: более простого рецепта вы не найдете

Мандариновые чизкейки без выпечки понравятся и взрослым, и малышам. Это именно то, что нужно для новогоднего стола.
Такое лакомство увлекает своим праздничным видом, а еще в них прекрасно сочетается нежный сыр и яркий цитрусовый вкус.
Ингредиенты
- печенье
- 200 г
- сливочное масло
- 50 г
- кисломолочный сыр
- 380 г
- сахарная пудра
- 80 г
- ванильный сахар
- 10 г
- сметана
- 180 г
- вода
- 40 мл
- желатин
- 10 г
- цедра апельсина
- половина
- мандарины
- 3-4 шт.
- желе
- по желанию
Процесс приготовления:
- Основание для чизкейка будет готовиться из крошки печенья. Добавьте в нее растопленное сливочное масло, перемешайте, выложите на дно формочек и утрамбуйте. Отправьте в холодильник на 20 минут.
- Для творожной массы перебейте кисломолочный сыр блендером, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, сметану и растопленный желатин (его нужно предварительно залить водой и оставить на 10 минут).
- Добавьте в творожную массу цедру половины апельсина, перемешайте, залейте в формы на основание из печенья. Поставьте в холодильник на 30–40 минут.
- Украсить можно дольками мандарин и прозрачным желе (по желанию).
Приятного аппетита!