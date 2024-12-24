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Миничизкейки без выпекания на Новый год: более простого рецепта вы не найдете

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
228 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
1 мин
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Миничизкейки без выпекания на Новый год: более простого рецепта вы не найдете

Миничизкейки с мандаринами (фото иллюстративное) / Фото: YouTube

Мандариновые чизкейки без выпечки понравятся и взрослым, и малышам. Это именно то, что нужно для новогоднего стола.

Такое лакомство увлекает своим праздничным видом, а еще в них прекрасно сочетается нежный сыр и яркий цитрусовый вкус.

Ингредиенты

печенье
200 г
сливочное масло
50 г
кисломолочный сыр
380 г
сахарная пудра
80 г
ванильный сахар
10 г
сметана
180 г
вода
40 мл
желатин
10 г
цедра апельсина
половина
мандарины
3-4 шт.
желе
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Основание для чизкейка будет готовиться из крошки печенья. Добавьте в нее растопленное сливочное масло, перемешайте, выложите на дно формочек и утрамбуйте. Отправьте в холодильник на 20 минут.
  2. Для творожной массы перебейте кисломолочный сыр блендером, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, сметану и растопленный желатин (его нужно предварительно залить водой и оставить на 10 минут).
  3. Добавьте в творожную массу цедру половины апельсина, перемешайте, залейте в формы на основание из печенья. Поставьте в холодильник на 30–40 минут.
  4. Украсить можно дольками мандарин и прозрачным желе (по желанию).

Приятного аппетита!

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