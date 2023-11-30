Молочное желе с персиками: рецепт простого десерта без выпечки

Приготовьте отличный десерт без духовки и миксера. Кулинарная блоггерша Анастасия Бондаренко поделилась рецептом эстетичного и вкусного желе.
Ингредиенты
- желатин
- 13 гр
- молоко
- 300 мл
- сахар
- 1 ст. л.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- персики консервированные
- 850 гр (банка)
- Быстрорастворимый желатин (8 г) залейте молоком комнатной температуры (50 мл), перемешайте и оставьте набухать в течение 10-15 минут.
- Во вторую часть молока (250 мл) добавьте сахар и ванильный сахар, все перемешивайте до полного растворения сахара. По желанию молоко можно немного нагреть.
- Растворите желатин в микроволновке или на плите, добавьте в молоко с сахаром и хорошо перемешайте.
- Разлейте молочное желе на дно креманок и берите в холодильник до полного застывания (1-2 часа).
- В сироп от консервированных персиков (250 мл) добавьте желатин (5 г) и оставьте его на 10-15 минут.
- Консервированные персики нарежьте тонкими ломтиками и выложите в форму с застывшим молочным желе от краев к центру, формируя цветок розы.
- Растворите желатин с сиропом и осторожно залейте им персиковые розы. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
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