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Молочное желе с персиками: рецепт простого десерта без выпечки

Время готовки
1 ч. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
1 мин
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Молочное желе с персиками: рецепт простого десерта без выпечки

Молочное желе с персиком / Фото: Credits

Приготовьте отличный десерт без духовки и миксера. Кулинарная блоггерша Анастасия Бондаренко поделилась рецептом эстетичного и вкусного желе.

Ингредиенты

желатин
13 гр
молоко
300 мл
сахар
1 ст. л.
ванильный сахар
1 ч. л.
персики консервированные
850 гр (банка)
  1. Быстрорастворимый желатин (8 г) залейте молоком комнатной температуры (50 мл), перемешайте и оставьте набухать в течение 10-15 минут.
  2. Во вторую часть молока (250 мл) добавьте сахар и ванильный сахар, все перемешивайте до полного растворения сахара. По желанию молоко можно немного нагреть.
  3. Растворите желатин в микроволновке или на плите, добавьте в молоко с сахаром и хорошо перемешайте.
  4. Разлейте молочное желе на дно креманок и берите в холодильник до полного застывания (1-2 часа).
  5. В сироп от консервированных персиков (250 мл) добавьте желатин (5 г) и оставьте его на 10-15 минут.
  6. Консервированные персики нарежьте тонкими ломтиками и выложите в форму с застывшим молочным желе от краев к центру, формируя цветок розы.
  7. Растворите желатин с сиропом и осторожно залейте им персиковые розы. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.

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Дата публикации
Просмотры
427
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