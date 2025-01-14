Категория
Десерты
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Наполеон из слоеного теста: быстрый рецепт десерта, который всегда получается

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
372 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Наполеон из слоеного теста: быстрый рецепт десерта, который всегда получается

Ленивый Наполеон

Рецепт ленивого Наполеона

Наполеон по этому рецепту готовят очень быстро, а получается он невероятно вкусным и хрустящим. Главная фишка этого рецепта – отсутствие необходимости самостоятельно готовить тесто. Благодаря этому вы сэкономите массу времени, а результат вас приятно удивит. Листовое тесто значительно сокращает время приготовления, а результат получается не хуже, чем при самостоятельном изготовлении теста.

Основные ингредиенты:

  • Молоко – 1 литр

  • Сахар – 200 грамм

  • Яйца – 4 штуки

  • Мука – 60 грамм

  • Сливочное масло – 60 грамм

  • Слоеное тесто — 800 грамм

Как приготовить:

  • Чтобы приготовить крем, разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль, ванильный сахар и муку. Хорошо взбейте все венчиком, пока не образуется однородная масса без комочков.

  • На плите, на среднем огне, нагрейте молоко в кастрюле, добавив сахар. Постоянно перемешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Как только молоко станет горячим, тонкой струйкой вливайте яичную смесь, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков.

  • Готовьте крем, постоянно мешая его венчиком, пока он не загустеет. Не оставляйте крем без присмотра, чтобы он не пригорел. Когда масса начнет слегка кипеть, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до полного его растворения. Снимите кастрюлю с плиты и дайте крему остыть.

  • Один пласт теста разрежьте на полоски, а затем разделите на квадратики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке до золотистого цвета. Готовые квадратики разрежьте пополам, оставив несколько целых кусочков для украшения.

  • В крем добавьте подготовленные квадратики и аккуратно перемешайте, чтобы тесто равномерно распределилось. Выложите полученную массу в форму для выпечки, тщательно разровняйте и оставьте застывать.

  • Оставленные для декора квадратики измельчите в крошку. Когда торт застынет, извлеките его из формы и равномерно посыпьте крошкой. Теперь ваш десерт готов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация