Наполеон из слоеного теста: быстрый рецепт десерта, который всегда получается

Чтобы приготовить крем, разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль, ванильный сахар и муку. Хорошо взбейте все венчиком, пока не образуется однородная масса без комочков.

На плите, на среднем огне, нагрейте молоко в кастрюле, добавив сахар. Постоянно перемешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Как только молоко станет горячим, тонкой струйкой вливайте яичную смесь, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков.

Готовьте крем, постоянно мешая его венчиком, пока он не загустеет. Не оставляйте крем без присмотра, чтобы он не пригорел. Когда масса начнет слегка кипеть, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до полного его растворения. Снимите кастрюлю с плиты и дайте крему остыть.

Один пласт теста разрежьте на полоски, а затем разделите на квадратики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке до золотистого цвета. Готовые квадратики разрежьте пополам, оставив несколько целых кусочков для украшения.

В крем добавьте подготовленные квадратики и аккуратно перемешайте, чтобы тесто равномерно распределилось. Выложите полученную массу в форму для выпечки, тщательно разровняйте и оставьте застывать.