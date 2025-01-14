Наполеон из слоеного теста: быстрый рецепт десерта, который всегда получается

Рецепт ленивого Наполеона
Наполеон по этому рецепту готовят очень быстро, а получается он невероятно вкусным и хрустящим. Главная фишка этого рецепта – отсутствие необходимости самостоятельно готовить тесто. Благодаря этому вы сэкономите массу времени, а результат вас приятно удивит. Листовое тесто значительно сокращает время приготовления, а результат получается не хуже, чем при самостоятельном изготовлении теста.
Основные ингредиенты:
-
Молоко – 1 литр
-
Сахар – 200 грамм
-
Яйца – 4 штуки
-
Мука – 60 грамм
-
Сливочное масло – 60 грамм
-
Слоеное тесто — 800 грамм
Как приготовить:
-
Чтобы приготовить крем, разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль, ванильный сахар и муку. Хорошо взбейте все венчиком, пока не образуется однородная масса без комочков.
-
На плите, на среднем огне, нагрейте молоко в кастрюле, добавив сахар. Постоянно перемешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Как только молоко станет горячим, тонкой струйкой вливайте яичную смесь, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков.
-
Готовьте крем, постоянно мешая его венчиком, пока он не загустеет. Не оставляйте крем без присмотра, чтобы он не пригорел. Когда масса начнет слегка кипеть, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до полного его растворения. Снимите кастрюлю с плиты и дайте крему остыть.
-
Один пласт теста разрежьте на полоски, а затем разделите на квадратики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в духовке до золотистого цвета. Готовые квадратики разрежьте пополам, оставив несколько целых кусочков для украшения.
-
В крем добавьте подготовленные квадратики и аккуратно перемешайте, чтобы тесто равномерно распределилось. Выложите полученную массу в форму для выпечки, тщательно разровняйте и оставьте застывать.
-
Оставленные для декора квадратики измельчите в крошку. Когда торт застынет, извлеките его из формы и равномерно посыпьте крошкой. Теперь ваш десерт готов.
Читайте также: