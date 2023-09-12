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Необычный пудинг от шеф-повара: как превратить старый хлеб и кофейную гущу в вкусный десерт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
501 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
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Необычный пудинг от шеф-повара: как превратить старый хлеб и кофейную гущу в вкусный десерт

Как приготовить пудинг в домашних условиях? / Фото: The Guardian

Если у вас на кухне найдется старый хлеб и кофейная гуща, вы можете приготовить этот вкусный пудинг от шеф-повара бристольского ресторана.

Удивите родных и гостей невероятным рецептом пудинга с заварным шоколадным кремом от шеф-повара бристольского ресторана "Поко" Тома Ханта. Рецептом он поделился с The Guardian.

Ингредиенты

цельнозерновой хлеб на закваске
6 кусочков
кофейная гуща
1 чайная кровать
цельное молоко
100 мл
сливки
160 мл
нерафинированный сахар или кленовый сироп
2 столовые ложки
темный шоколад
100 г
яйца
2 шт
виски, коньяк или ром
25 мл
сливочное масло
1 столовая ложка

Способ приготовления (на 6 порций):

  1. Налейте в небольшую кастрюлю молоко и половину сливок (80 мл). Добавить кленовый сироп (рафинированный сахар), кофейную гущу и довести до кипения на слабом огне. Снимите с плиты.
  2. В глубокую миску положите 80 г измельченного темного шоколада, залейте горячей смесью из молока и сливок, оставьте на несколько минут. Помешивайте, пока шоколад не расстанет полностью, а смесь станет однородной. Добавьте ром (виски или коньяк), взбитые яйца.
  3. На противень выложите кусочки подсушенного старого хлеба, полейте шоколадной смесью, оставьте на несколько минут, чтобы пропитались. Если крема слишком много, его можно оставить для подачи.
  4. Растопите в большой сковороде сливочное масло на среднем огне. Обжаривайте кусочки хлеба по три минуты с каждой стороны до образования корочки.
  5. 80 мл оставшихся сливок взбейте до образования густой массы, осторожно подогрейте остатки шоколадного заварного крема.
  6. Подавать пудинг со взбитыми сливками и шоколадным заварным кремом. Сверху можно посыпать блюдо натертым шоколадом.

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Дата публикации
Просмотры
112
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