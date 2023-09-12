Необычный пудинг от шеф-повара: как превратить старый хлеб и кофейную гущу в вкусный десерт

Если у вас на кухне найдется старый хлеб и кофейная гуща, вы можете приготовить этот вкусный пудинг от шеф-повара бристольского ресторана.
Удивите родных и гостей невероятным рецептом пудинга с заварным шоколадным кремом от шеф-повара бристольского ресторана "Поко" Тома Ханта. Рецептом он поделился с The Guardian.
Ингредиенты
- цельнозерновой хлеб на закваске
- 6 кусочков
- кофейная гуща
- 1 чайная кровать
- цельное молоко
- 100 мл
- сливки
- 160 мл
- нерафинированный сахар или кленовый сироп
- 2 столовые ложки
- темный шоколад
- 100 г
- яйца
- 2 шт
- виски, коньяк или ром
- 25 мл
- сливочное масло
- 1 столовая ложка
Способ приготовления (на 6 порций):
- Налейте в небольшую кастрюлю молоко и половину сливок (80 мл). Добавить кленовый сироп (рафинированный сахар), кофейную гущу и довести до кипения на слабом огне. Снимите с плиты.
- В глубокую миску положите 80 г измельченного темного шоколада, залейте горячей смесью из молока и сливок, оставьте на несколько минут. Помешивайте, пока шоколад не расстанет полностью, а смесь станет однородной. Добавьте ром (виски или коньяк), взбитые яйца.
- На противень выложите кусочки подсушенного старого хлеба, полейте шоколадной смесью, оставьте на несколько минут, чтобы пропитались. Если крема слишком много, его можно оставить для подачи.
- Растопите в большой сковороде сливочное масло на среднем огне. Обжаривайте кусочки хлеба по три минуты с каждой стороны до образования корочки.
- 80 мл оставшихся сливок взбейте до образования густой массы, осторожно подогрейте остатки шоколадного заварного крема.
- Подавать пудинг со взбитыми сливками и шоколадным заварным кремом. Сверху можно посыпать блюдо натертым шоколадом.