Невероятный крокембуш: интересный рецепт французского десерта

Крокембуш – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое станет чудесным украшением вашего стола.
На странице kbrzak рассказали, как приготовить вкусный французский десерт, который понравится даже тем, кто не ест сладкого.
Ингредиенты:
Тесто:
- Молоко 190 мл
- Вода 190 мл
- Масло 150 г
- Мука 225 г
- Яйца 7-8 шт.
Крем:
- Желтки 6 шт.
- Сахарная пудра 60 г
- Мука 60 г
- Сахар 60 г
- Молоко 600 мл
- Сливки 200 мл
Кюли:
- Клубника 300 г
- Сахар 60 г
- Кукурузный крахмал 20 г
- Веточки мяты
- Цедра лайма
Для карамели:
- Сахар 100-150 г
Приготовление:
- Для заварного теста молоко, воду и масло доведите до кипения и добавьте муку. Заварите тесто и оставьте немного остыть.
- По одному вмешайте в тесто яйца. Оно должно падать лентой из лопатки.
- Для крема желтки смешайте с сахарной пудрой и мукой;
- Молоко с сахаром доведите до кипения;
- Добавьте молоко в желтки и тщательно все перемешайте ;
- Вылейте все в сотейник и заварите крем;
- Когда крем остынет добавьте взбитые сливки;
- С помощью кондитерского мешка выдавите будущие профитроли на пергамент и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15 минут, а затем еще на 15-20 минут при температуре 165°C;
- Для клубничного кюли перебейте клубнику с мятой блендером и добавьте цедру лайма. Прогрейте смесь, добавьте сахар с крахмалом и заварите все.
- Наполните профитроли кремом и кюли;
- Для карамели растопите сахар, смочите в них профитроли и сразу формируйте основу крокембуша. Каждый последующий ряд должен быть меньше предыдущего.
Крокембуш – изысканный французский десерт, который можно легко приготовить дома. Его непревзойденный вкус и эффектный вид непременно удивят ваших гостей, даже тех, кто не любит сладкого.
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