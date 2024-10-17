Невероятный крокембуш: интересный рецепт французского десерта

Крокембуш – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое станет чудесным украшением вашего стола.

На странице kbrzak рассказали, как приготовить вкусный французский десерт, который понравится даже тем, кто не ест сладкого.

Ингредиенты:

Тесто:

Молоко 190 мл

Вода 190 мл

Масло 150 г

Мука 225 г

Яйца 7-8 шт.

Крем:

Желтки 6 шт.

Сахарная пудра 60 г

Мука 60 г

Сахар 60 г

Молоко 600 мл

Сливки 200 мл

Кюли:

Клубника 300 г

Сахар 60 г

Кукурузный крахмал 20 г

Веточки мяты

Цедра лайма

Для карамели:

Сахар 100-150 г

Приготовление:

Для заварного теста молоко, воду и масло доведите до кипения и добавьте муку. Заварите тесто и оставьте немного остыть.

По одному вмешайте в тесто яйца. Оно должно падать лентой из лопатки.

Для крема желтки смешайте с сахарной пудрой и мукой;

Молоко с сахаром доведите до кипения;

Добавьте молоко в желтки и тщательно все перемешайте ;

Вылейте все в сотейник и заварите крем;

Когда крем остынет добавьте взбитые сливки;

С помощью кондитерского мешка выдавите будущие профитроли на пергамент и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15 минут, а затем еще на 15-20 минут при температуре 165°C;

Для клубничного кюли перебейте клубнику с мятой блендером и добавьте цедру лайма. Прогрейте смесь, добавьте сахар с крахмалом и заварите все.

Наполните профитроли кремом и кюли;

Для карамели растопите сахар, смочите в них профитроли и сразу формируйте основу крокембуша. Каждый последующий ряд должен быть меньше предыдущего.

Крокембуш – изысканный французский десерт, который можно легко приготовить дома. Его непревзойденный вкус и эффектный вид непременно удивят ваших гостей, даже тех, кто не любит сладкого.

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