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Невероятный крокембуш: интересный рецепт французского десерта

Невероятный крокембуш: интересный рецепт французского десерта

Крокембуш / Фото: Credits

Крокембуш – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое станет чудесным украшением вашего стола.

На странице kbrzak рассказали, как приготовить вкусный французский десерт, который понравится даже тем, кто не ест сладкого.

Ингредиенты:

Тесто:

  • Молоко 190 мл
  • Вода 190 мл
  • Масло 150 г
  • Мука 225 г
  • Яйца 7-8 шт.

Крем:

  • Желтки 6 шт.
  • Сахарная пудра 60 г
  • Мука 60 г
  • Сахар 60 г
  • Молоко 600 мл
  • Сливки 200 мл

Кюли:

  • Клубника 300 г
  • Сахар 60 г
  • Кукурузный крахмал 20 г
  • Веточки мяты
  • Цедра лайма

Для карамели:

  • Сахар 100-150 г

Приготовление:

  • Для заварного теста молоко, воду и масло доведите до кипения и добавьте муку. Заварите тесто и оставьте немного остыть.
  • По одному вмешайте в тесто яйца. Оно должно падать лентой из лопатки.
  • Для крема желтки смешайте с сахарной пудрой и мукой;
  • Молоко с сахаром доведите до кипения;
  • Добавьте молоко в желтки и тщательно все перемешайте ;
  • Вылейте все в сотейник и заварите крем;
  • Когда крем остынет добавьте взбитые сливки;
  • С помощью кондитерского мешка выдавите будущие профитроли на пергамент и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 15 минут, а затем еще на 15-20 минут при температуре 165°C;
  • Для клубничного кюли перебейте клубнику с мятой блендером и добавьте цедру лайма. Прогрейте смесь, добавьте сахар с крахмалом и заварите все.
  • Наполните профитроли кремом и кюли;
  • Для карамели растопите сахар, смочите в них профитроли и сразу формируйте основу крокембуша. Каждый последующий ряд должен быть меньше предыдущего.

Крокембуш – изысканный французский десерт, который можно легко приготовить дома. Его непревзойденный вкус и эффектный вид непременно удивят ваших гостей, даже тех, кто не любит сладкого.

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