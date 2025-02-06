Очень вкусный творожный десерт: рецепт бюджетного блюда

Десерт из творога с желатином и фруктами
Сырное желе с фруктами – отличный десерт, сочетающий в себе не только удовольствие, но и пользу для организма. А еще он не нуждается в выпечке и много времени для приготовления.
Чтобы приготовить вкусный десерт, нужны следующие ингредиенты:
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Кисломолочный творог любой жирности – 500 г.
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Сахар – 100-150 г.
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Молоко – 200 г
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Фрукты – 500 г.
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Желатин – 100 г
Готовить творожный десерт очень просто и быстро
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Высыпаем в емкость сыр. Добавляем сахар, вливаем молоко.
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Все перемешиваем, взбиваем блендером до однородной массы.
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Заливаем желатин водой, чтобы он набух.
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В это время нарезаем фрукты. Берите фрукты, которые вы больше любите. Добавляем их в творожную массу.
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Желатин нагреваем, чтобы он полностью растворился и тоненькой струйкой вливаем в сырную массу. Все хорошо перемешиваем.
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Разливаем по формам и ставим в холодильник.
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