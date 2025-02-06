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Очень вкусный творожный десерт: рецепт бюджетного блюда

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
54 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Очень вкусный творожный десерт: рецепт бюджетного блюда

Сырный десерт

Десерт из творога с желатином и фруктами

Сырное желе с фруктами – отличный десерт, сочетающий в себе не только удовольствие, но и пользу для организма. А еще он не нуждается в выпечке и много времени для приготовления.

Чтобы приготовить вкусный десерт, нужны следующие ингредиенты:

  • Кисломолочный творог любой жирности – 500 г.

  • Сахар – 100-150 г.

  • Молоко – 200 г

  • Фрукты – 500 г.

  • Желатин – 100 г

Готовить творожный десерт очень просто и быстро

  • Высыпаем в емкость сыр. Добавляем сахар, вливаем молоко.

  • Все перемешиваем, взбиваем блендером до однородной массы.

  • Заливаем желатин водой, чтобы он набух.

  • В это время нарезаем фрукты. Берите фрукты, которые вы больше любите. Добавляем их в творожную массу.

  • Желатин нагреваем, чтобы он полностью растворился и тоненькой струйкой вливаем в сырную массу. Все хорошо перемешиваем.

  • Разливаем по формам и ставим в холодильник.

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