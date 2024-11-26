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Печенье бискотти – простой рецепт вкусной итальянской выпечки, которая хранится неделями

Время готовки
1 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
335 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
2 мин
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Печенье бискотти – простой рецепт вкусной итальянской выпечки, которая хранится неделями

Рецепт бискотти

Простой рецепт вкусного бискотти

Почему печенье бискотти так называется

Название печенья происходит от латинского biscoctus, что в переводе означает дважды приготовленный. Для того, чтобы продукты на основе зерна хранились дольше и использовалась эта техника – продукты выпекались дважды. Еще римские легионеры питались пайками буцеллатума – печенья, спеченного дважды. Тесто для бискотти выпекают в духовке, затем охлаждают, нарезают и снова выпекают, печенье высушивается и становится хрустящим.

Ингредиенты для приготовления бискотти.

  • Мука – 350 г
  • Сливочное масло – 110 г
  • Яйца – 3 шт
  • Корица – 0,5 ст.л
  • Разрыхлитель — 1 ч.л
  • Любые орехи
  • Сухофрукты — изюм, сушеная клюква, курага
  • Тыквенные или подсолнечные семена

Приготовление бискотти:

  • Мягкое сливочное масло, сахар и яйца перетираем блендером или вилкой.
  • Добавляем муку, разрыхлитель и корицу и замешиваем тесто. Замешивать тесто лучше руками, тесто должно быть достаточно тугим.
  • Добавляем орехи и сухофрукты по своему вкусу и тщательно вымешиваем тесто.
  • Мокрыми руками, так удобнее, формируем колбаску. Из данного количества выходит две. Выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень.
  • Выпекаем десерт в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
  • Вынимаем из духовки, даем постоять 5-10 минут. Нарезаем на ломтики толщиной 1-1,5 см.
  • Выкладываем снова на пергамент и ставим в духовку на 5 минут подсушиться. Вынимаем, переворачиваем и снова ставим на 5 мин в духовку.

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