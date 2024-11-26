Печенье бискотти – простой рецепт вкусной итальянской выпечки, которая хранится неделями

Почему печенье бискотти так называется

Название печенья происходит от латинского biscoctus, что в переводе означает дважды приготовленный. Для того, чтобы продукты на основе зерна хранились дольше и использовалась эта техника – продукты выпекались дважды. Еще римские легионеры питались пайками буцеллатума – печенья, спеченного дважды. Тесто для бискотти выпекают в духовке, затем охлаждают, нарезают и снова выпекают, печенье высушивается и становится хрустящим.

Ингредиенты для приготовления бискотти.

Мука – 350 г

Сливочное масло – 110 г

Яйца – 3 шт

Корица – 0,5 ст.л

Разрыхлитель — 1 ч.л

Любые орехи

Сухофрукты — изюм, сушеная клюква, курага

Тыквенные или подсолнечные семена

Приготовление бискотти:

Мягкое сливочное масло, сахар и яйца перетираем блендером или вилкой.

Добавляем муку, разрыхлитель и корицу и замешиваем тесто. Замешивать тесто лучше руками, тесто должно быть достаточно тугим.

Добавляем орехи и сухофрукты по своему вкусу и тщательно вымешиваем тесто.

Мокрыми руками, так удобнее, формируем колбаску. Из данного количества выходит две. Выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень.

Выпекаем десерт в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Вынимаем из духовки, даем постоять 5-10 минут. Нарезаем на ломтики толщиной 1-1,5 см.

Выкладываем снова на пергамент и ставим в духовку на 5 минут подсушиться. Вынимаем, переворачиваем и снова ставим на 5 мин в духовку.

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