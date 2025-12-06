ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
372
Время на прочтение
1 мин

Печенье "Рождественское" из старой тетради с рецептами: готовится за 15 минут, а наслаждение невероятное

Если вы ищете быстрый рецепт вкусности к чаю, попробуйте именно это печенье.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
43 минуты
Пищевая ценность на 100 г
427 ккал
Печенье "Рождественское": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Печенье "Рождественское": рецепт (фото с сайта "Господинька")

Печенье "Рождественское" получается сочным, нежным и необыкновенно вкусным. Никто даже не скажет, что вы сами его испекли, а не приобрели в магазине. Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты

кокосовая стружка
100г
сгущенка
200г
мягкое сливочное масло
150г
сахарная пудра
80г
соль
щепотка
ванильный сахар
80г
мука
200г
какао
30г
разрыхлитель
1 ч. ложка
теплое молоко
3-4 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Смешайте кокосовую стружку со сгущенкой. Сформируйте шарики.

  2. Для теста смешайте сливочное масло с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью, чтобы получить кремообразную консистенцию.

  3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и какао. Добавьте в тесто. Влейте теплое молоко. Тесто не должно крошиться или липнуть в руки.

  4. Разделите тесто на порции, сделайте из каждой лепешку, внутрь выложите кококовый шарик и сформируйте печенье.

  5. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-17 минут.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
372
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie