Печенье "Рождественское" из старой тетради с рецептами: готовится за 15 минут, а наслаждение невероятное
Если вы ищете быстрый рецепт вкусности к чаю, попробуйте именно это печенье.
Печенье "Рождественское" получается сочным, нежным и необыкновенно вкусным. Никто даже не скажет, что вы сами его испекли, а не приобрели в магазине. Рецептом поделились на сайте "Господинька".
Ингредиенты
- кокосовая стружка
- 100г
- сгущенка
- 200г
- мягкое сливочное масло
- 150г
- сахарная пудра
- 80г
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- 80г
- мука
- 200г
- какао
- 30г
- разрыхлитель
- 1 ч. ложка
- теплое молоко
- 3-4 ст. ложки
Процесс приготовления:
Смешайте кокосовую стружку со сгущенкой. Сформируйте шарики.
Для теста смешайте сливочное масло с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью, чтобы получить кремообразную консистенцию.
Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и какао. Добавьте в тесто. Влейте теплое молоко. Тесто не должно крошиться или липнуть в руки.
Разделите тесто на порции, сделайте из каждой лепешку, внутрь выложите кококовый шарик и сформируйте печенье.
Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-17 минут.
Приятного аппетита!