Пирог с персиками: рецепт мягкого, воздушного теста с вкусной начинкой

Рецепт вкусного пирога с персиками
В сезон персиков почему бы не приготовить вкусный пирог с начинкой из этого фрукта и удивить своих близких. Пирог получается ароматным, нежным и не залеживается.
Ингредиенты для приготовления пирога с персиками:
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Сливочное масло – 120 г.
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Сахар – 165 г.
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Яйца – 3 штуки.
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Молоко – 40 мл.
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Мука – 150 г.
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Разрыхлитель – полторы чайной ложки.
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Растительное масло – чайная ложка
Как приготовить пирог с персиками?
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Размягченное масло взбейте с сахаром, постепенно, продолжая взбивать, добавьте по одному яйцу, а затем влейте молоко.
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Просеянную муку соедините с разрыхлителем. Засыпьте в масляную смесь и перемешайте, чтобы не осталось комков.
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В смазанную маслом форму выложите тесто, разровняйте. Сверху выложите половинки персиков.
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Запекайте пирог с персиками около 25–30 минут при температуре 180 °C.
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