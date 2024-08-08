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Пирог с персиками: рецепт мягкого, воздушного теста с вкусной начинкой

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
330 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
4389
Время на прочтение
1 мин
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Пирог с персиками: рецепт мягкого, воздушного теста с вкусной начинкой

Пирог с персиками

Рецепт вкусного пирога с персиками

В сезон персиков почему бы не приготовить вкусный пирог с начинкой из этого фрукта и удивить своих близких. Пирог получается ароматным, нежным и не залеживается.

Ингредиенты для приготовления пирога с персиками:

  • Сливочное масло – 120 г.

  • Сахар – 165 г.

  • Яйца – 3 штуки.

  • Молоко – 40 мл.

  • Мука – 150 г.

  • Разрыхлитель – полторы чайной ложки.

  • Растительное масло – чайная ложка

Как приготовить пирог с персиками?

  • Размягченное масло взбейте с сахаром, постепенно, продолжая взбивать, добавьте по одному яйцу, а затем влейте молоко.

  • Просеянную муку соедините с разрыхлителем. Засыпьте в масляную смесь и перемешайте, чтобы не осталось комков.

  • В смазанную маслом форму выложите тесто, разровняйте. Сверху выложите половинки персиков.

  • Запекайте пирог с персиками около 25–30 минут при температуре 180 °C.

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