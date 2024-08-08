Пирог с персиками: рецепт мягкого, воздушного теста с вкусной начинкой

В сезон персиков почему бы не приготовить вкусный пирог с начинкой из этого фрукта и удивить своих близких. Пирог получается ароматным, нежным и не залеживается.

Ингредиенты для приготовления пирога с персиками:

Сливочное масло – 120 г.

Сахар – 165 г.

Яйца – 3 штуки.

Молоко – 40 мл.

Мука – 150 г.

Разрыхлитель – полторы чайной ложки.

Растительное масло – чайная ложка

Как приготовить пирог с персиками?

Размягченное масло взбейте с сахаром, постепенно, продолжая взбивать, добавьте по одному яйцу, а затем влейте молоко.

Просеянную муку соедините с разрыхлителем. Засыпьте в масляную смесь и перемешайте, чтобы не осталось комков.

В смазанную маслом форму выложите тесто, разровняйте. Сверху выложите половинки персиков.

Запекайте пирог с персиками около 25–30 минут при температуре 180 °C.

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