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- Десерты
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Попробуйте самый популярный весенний десерт: всего четыре ингредиента и невероятная вкусняшка готова
Идеальный вариант для весенних праздников и встреч с друзьями.
Этот десерт, ставший популярным этой весной, имеет прекрасную текстуру и натуральный клубничный вкус. Готовится без выпечки из нескольких простых ингредиентов и легко превращается в вкусный десерт или легкое наслаждение кофе. Его приготовление не требует много времени, а результат удивит вас и ваших близких. Просто заморозьте и наслаждайтесь!
Ингредиенты
- сливки 33%
- 200 мл
- сгущенка
- 6 ст. ложки
- клубника
- 8-9шт.
- банан
- 1 шт.
Процесс приготовления:
Охлажденные сливки взбить миксером до образования стойкой рыхлой массы. Затем добавить сгущенку и аккуратно перемешать, до получения однородной текстуры.
Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Обе массы осторожно смешать ложкой или лопаткой, чтобы сохранить легкость текстуры.
Перелить получившуюся смесь в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильник минимум на 5 часов, пока не застынет полностью. Подавайте охлажденным.
Приятного аппетита!