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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

Попробуйте самый популярный весенний десерт: всего четыре ингредиента и невероятная вкусняшка готова

Идеальный вариант для весенних праздников и встреч с друзьями.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
5 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
163 ккал
Рецепт весеннего десерта из четырех ингредиентов

Рецепт весеннего десерта из четырех ингредиентов / © Фото из открытых источников

Этот десерт, ставший популярным этой весной, имеет прекрасную текстуру и натуральный клубничный вкус. Готовится без выпечки из нескольких простых ингредиентов и легко превращается в вкусный десерт или легкое наслаждение кофе. Его приготовление не требует много времени, а результат удивит вас и ваших близких. Просто заморозьте и наслаждайтесь!

Ингредиенты

сливки 33%
200 мл
сгущенка
6 ст. ложки
клубника
8-9шт.
банан
1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Охлажденные сливки взбить миксером до образования стойкой рыхлой массы. Затем добавить сгущенку и аккуратно перемешать, до получения однородной текстуры.

  2. Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Обе массы осторожно смешать ложкой или лопаткой, чтобы сохранить легкость текстуры.

  3. Перелить получившуюся смесь в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильник минимум на 5 часов, пока не застынет полностью. Подавайте охлажденным.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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