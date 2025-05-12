Попробуйте самый популярный весенний десерт: всего четыре ингредиента и невероятная вкусняшка готова

Рецепт весеннего десерта из четырех ингредиентов / © Фото из открытых источников

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Этот десерт, ставший популярным этой весной, имеет прекрасную текстуру и натуральный клубничный вкус. Готовится без выпечки из нескольких простых ингредиентов и легко превращается в вкусный десерт или легкое наслаждение кофе. Его приготовление не требует много времени, а результат удивит вас и ваших близких. Просто заморозьте и наслаждайтесь!

Ингредиенты сливки 33% 200 мл сгущенка 6 ст. ложки клубника 8-9шт. банан 1 шт.

Процесс приготовления:

Охлажденные сливки взбить миксером до образования стойкой рыхлой массы. Затем добавить сгущенку и аккуратно перемешать, до получения однородной текстуры. Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Обе массы осторожно смешать ложкой или лопаткой, чтобы сохранить легкость текстуры. Перелить получившуюся смесь в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильник минимум на 5 часов, пока не застынет полностью. Подавайте охлажденным.

Приятного аппетита!

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