Приготовьте дома вкусные конфеты, как из кондитерской, но дешевле: нужна сгущенка

Это простой и быстрый рецепт без выпечки, позволяющий создать десерт, по вкусу ничем не уступающий элитным кондитерским изделиям, но в пять раз дешевле

Лакомство без выпекания на основе сгущенки, кешью и клюквы — это простой способ приготовить вкусные домашние конфеты всего за несколько минут. Идеальный десерт для тех, кто хочет быстро побаловать себя чем-нибудь вкусным без лишних усилий.

Ингредиенты сливочное или кокосовое масло 20 г сгущенка 1 банка (360 г) белый шоколад 80 г подсушенные кешью 100 г сушеная клюква 100 г

Процесс приготовления:

В кастрюле с толстым дном или на антипригарной сковороде на слабом огне растапливаем сливочное масло. Добавляем сгущенку и белый шоколад или глазурь. Повышаем огонь до среднего и, не переставая помешивать, ждем, пока шоколад растает, а смесь загустеет. Это займет несколько минут. Как только шоколад растает, добавляем в смесь кешью и сушеную клюкву. Все хорошо перемешиваем. Орехи и клюква не обязательны, но они добавляют вкусовой баланс, снижая сладость и добавляя легкую кислинку. Если решите приготовить без них, конфеты получатся гораздо слаще. Продолжаем варить смесь еще несколько минут, пока она не приобретет карамельный оттенок. Обращаем внимание на консистенцию: если хотите, чтобы конфеты получились более мягкими и более тягучими, варите их поменьше. Готовую массу снимаем с огня и сразу выливаем в подготовленную форму. Для удобства вынимать конфеты, рекомендуем застелить форму пергаментом. Смесь в форме хорошо утрамбовываем ложкой во избежание полостей и накрываем пакетом или пленкой. Ставим форму с массой в холодильник на всю ночь, чтобы она хорошо застыла. Если времени мало, можно использовать морозильник – несколько часов будет достаточно. После застывания осторожно вынимаем массу из формы, при необходимости подрезая края ножом. Острым ножом нарезаем на порционные кусочки. Конфеты получаются умеренно мягкими, жевательными, с приятным карамельным вкусом и хорошо сочетаются с орехами и клюквой. Эти конфеты можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Они отлично подходят для легкого перекуса или как десерт к чаю или кофе. Благодаря простоте приготовления (всего 10 минут активной работы) этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит быстрые и полезные сладости.

Приятного аппетита!

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