Простой рецепт мороженого с вишней и коньяком: как приготовить дома

Сливки вместе с сахаром взбивают на высокой скорости около 3–5 минут до легкой, воздушной текстуры. А для десерта «Пьяная вишня» следует добавить несколько ложек качественного бренди или коньяка — именно они придают ему характерный аромат и глубину вкуса. Рецептом поделились в «Шуба».

Процесс приготовления:

Свежие вишни тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки (замороженным дайте полностью растаять в дуршлаге над миской, при необходимости очистите от косточек и слегка подсушите).

Нарежьте вишни небольшими кусочками, чтобы они распределились равномерно в десерте.

Хорошо охлажденные сливки перелейте в глубокую миску, добавьте сахар и подготовленные вишни. Влейте 2–3 столовых ложки качественного бренди или коньяка — именно он придает десерту характерный вкус.

Взбивайте массу миксером при высокой скорости 3–4 минуты. Важно не превысить время взбивания, иначе сливки могут расслоиться на масло и сыворотку. Готовая консистенция должна быть плотной и держаться на венчике.