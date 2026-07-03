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- Десерты
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Простой рецепт мороженого с вишней и коньяком: как приготовить дома
Чтобы приготовить домашнее мороженое, понадобится миксер или блендер.
Сливки вместе с сахаром взбивают на высокой скорости около 3–5 минут до легкой, воздушной текстуры. А для десерта «Пьяная вишня» следует добавить несколько ложек качественного бренди или коньяка — именно они придают ему характерный аромат и глубину вкуса. Рецептом поделились в «Шуба».
Ингредиенты
- вишня
- 100г
- сливки 33%
- 200 мл
- бренди
- 3 ст. ложки
- сахар
- 80г
Процесс приготовления:
Свежие вишни тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки (замороженным дайте полностью растаять в дуршлаге над миской, при необходимости очистите от косточек и слегка подсушите).
Нарежьте вишни небольшими кусочками, чтобы они распределились равномерно в десерте.
Хорошо охлажденные сливки перелейте в глубокую миску, добавьте сахар и подготовленные вишни. Влейте 2–3 столовых ложки качественного бренди или коньяка — именно он придает десерту характерный вкус.
Взбивайте массу миксером при высокой скорости 3–4 минуты. Важно не превысить время взбивания, иначе сливки могут расслоиться на масло и сыворотку. Готовая консистенция должна быть плотной и держаться на венчике.
Переложите массу в форму, аккуратно разровняйте поверхность, накройте пищевой пленкой в контакт и поставьте в морозильную камеру примерно на 2 часа.
Приятного аппетита!