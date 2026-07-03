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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Простой рецепт мороженого с вишней и коньяком: как приготовить дома

Чтобы приготовить домашнее мороженое, понадобится миксер или блендер.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
517 ккал
Комментарии
Пьяная вишня мороженое: рецепт

Пьяная вишня мороженое: рецепт / © pexels.com

Сливки вместе с сахаром взбивают на высокой скорости около 3–5 минут до легкой, воздушной текстуры. А для десерта «Пьяная вишня» следует добавить несколько ложек качественного бренди или коньяка — именно они придают ему характерный аромат и глубину вкуса. Рецептом поделились в «Шуба».

Ингредиенты

вишня
100г
сливки 33%
200 мл
бренди
3 ст. ложки
сахар
80г

Процесс приготовления:

  1. Свежие вишни тщательно вымойте, обсушите и удалите косточки (замороженным дайте полностью растаять в дуршлаге над миской, при необходимости очистите от косточек и слегка подсушите).

  2. Нарежьте вишни небольшими кусочками, чтобы они распределились равномерно в десерте.

  3. Хорошо охлажденные сливки перелейте в глубокую миску, добавьте сахар и подготовленные вишни. Влейте 2–3 столовых ложки качественного бренди или коньяка — именно он придает десерту характерный вкус.

  4. Взбивайте массу миксером при высокой скорости 3–4 минуты. Важно не превысить время взбивания, иначе сливки могут расслоиться на масло и сыворотку. Готовая консистенция должна быть плотной и держаться на венчике.

  5. Переложите массу в форму, аккуратно разровняйте поверхность, накройте пищевой пленкой в контакт и поставьте в морозильную камеру примерно на 2 часа.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
114
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