Простой, вкусный крем из трех ингредиентов за три минуты: хозяйки поблагодарят за рецепт

Нежный крем через три минуты: кулинарный секрет, переданный от свекрови
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто не желает тратить много времени на приготовление крема для торта. Всего три ингредиента, несколько минут – и у вас готовый нежный и воздушный крем.
Для приготовления этого удивительного крема, который может стать не только отличным дополнением к торту, но и самостоятельным десертом, необходимо подготовить вареную сгущенку, кисломолочный сыр и сливки, причем все продукты должны быть хорошо охлажденными, чтобы обеспечить необходимую консистенцию крема.
Ингредиенты для крема:
- Вареное сгущенное молоко — 200 г
- Кисломолочный творог – 300 г;
- Сливки жирностью не менее 30% — 280 г
Сливки и сыр можно заменить густой смеяной – 580 г.
Приготовление крема
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Для начала необходимо убедиться, что все ингредиенты, предназначенные для создания этого нежного крема, имеют соответствующую температуру, а именно они должны быть тщательно охлаждены, ведь именно это обеспечит необходимую консистенцию и легкость будущего десерта.
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Далее, используя миксер, следует взбить вареную сгущенку, доводя его до состояния однородной массы, которая станет основой для дальнейшего создания крема.
- После этого, к взбитому сгущенку добавляется кисломолочный сыр, и процесс взбивания продолжается до тех пор, пока не будет достигнута кремовая консистенция, характеризующаяся своей нежностью и однородностью.
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Добавьте холодные сливки. Сначала сбивайте их на медленной скорости, постепенно увеличивая ее. Взбивайте сливки до тех пор, пока не образуются мягкие пики, но не переусердствуйте, чтобы не превратить их в масло.
Готовый крем можно использовать для смазывания лепешек торта, для начинки пирожных или просто есть как самостоятельный десерт.
В случае если вместо сливок используется сметана, ее необходимо взбить до загустения, после чего она также добавляется к крему, обогащая его вкус и консистенцию.
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