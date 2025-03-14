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Простой, вкусный крем из трех ингредиентов за три минуты: хозяйки поблагодарят за рецепт

Время готовки
3 минуты
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
525
Время на прочтение
2 мин
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Простой, вкусный крем из трех ингредиентов за три минуты: хозяйки поблагодарят за рецепт

Рецепт простого крема// фото: gospodynka.com.ua

Нежный крем через три минуты: кулинарный секрет, переданный от свекрови

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто не желает тратить много времени на приготовление крема для торта. Всего три ингредиента, несколько минут – и у вас готовый нежный и воздушный крем.

Для приготовления этого удивительного крема, который может стать не только отличным дополнением к торту, но и самостоятельным десертом, необходимо подготовить вареную сгущенку, кисломолочный сыр и сливки, причем все продукты должны быть хорошо охлажденными, чтобы обеспечить необходимую консистенцию крема.

Ингредиенты для крема:

  • Вареное сгущенное молоко — 200 г
  • Кисломолочный творог – 300 г;
  • Сливки жирностью не менее 30% — 280 г

Сливки и сыр можно заменить густой смеяной – 580 г.

Приготовление крема

  • Для начала необходимо убедиться, что все ингредиенты, предназначенные для создания этого нежного крема, имеют соответствующую температуру, а именно они должны быть тщательно охлаждены, ведь именно это обеспечит необходимую консистенцию и легкость будущего десерта.

  • Далее, используя миксер, следует взбить вареную сгущенку, доводя его до состояния однородной массы, которая станет основой для дальнейшего создания крема.

  • После этого, к взбитому сгущенку добавляется кисломолочный сыр, и процесс взбивания продолжается до тех пор, пока не будет достигнута кремовая консистенция, характеризующаяся своей нежностью и однородностью.

  • Добавьте холодные сливки. Сначала сбивайте их на медленной скорости, постепенно увеличивая ее. Взбивайте сливки до тех пор, пока не образуются мягкие пики, но не переусердствуйте, чтобы не превратить их в масло.

Готовый крем можно использовать для смазывания лепешек торта, для начинки пирожных или просто есть как самостоятельный десерт.

В случае если вместо сливок используется сметана, ее необходимо взбить до загустения, после чего она также добавляется к крему, обогащая его вкус и консистенцию.

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