Рецепт лучшего десерта на праздник, который можно приготовить без света: конечно это вафельный торт

Вафельный торт// фото: konkurent.ua

Этот рецепт превращает знакомый с детства вафельный торт в изысканный десерт, вполне может конкурировать с дорогими ресторанными тортами. Вместо привычной сгущенки здесь используется роскошный крем на основе белого шоколада и сливочного сыра, а малиновая кислинка идеально балансирует сладость.

Ингредиенты для приготовления вафельного торта

Чтобы приготовить торт на 8 порций, вам понадобятся:

Для основания — 10 круглых вафельных лепешек (стандартный диаметр — 18 сантиметров).

Для шоколадного крема — 240 граммов качественного белого шоколада, 125 граммов размягченного сливочного масла (высокой жирности), 240 граммов холодного сливочного сыра (вроде филадельфии) и ваниль по вкусу.

Для малинового соуса — 100 г малинового пюре (можно перетереть замороженную ягоду), 1 чайная ложка кукурузного крахмала и столько же воды.

Пошаговая технология приготовления

Для начала нужно растопить белый шоколад. Сделайте это на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, чтобы не перегреть массу. Дайте шоколаду немного остыть, он должен быть теплым, но не горячим. Параллельно взбейте мягкое масло миксером или венчиком в состояние пышной белой пены. Постепенно вливайте шоколад в масло, продолжая взбивать.

Добавьте в масляно-шоколадную смесь холодный сливочный сыр. Взбивайте до полной однородности. Очень важно дать крему «отдохнуть» в холодильнике в течение 1–2 часов — это стабилизирует его структуру и сделает удобным для смазки.

Пока крем охлаждается, приготовьте ягодную прослойку. Разогрейте малиновое пюре в сотейнике. Крахмал смешайте с холодной водой и влейте в горячую малину. Постоянно помешивайте смесь на огне в течение 20–30 секунд, пока она слегка не загустеет. Перед использованием соус должен полностью остыть.

Выкладывайте вафли поочередно. Первые два слоя обильно смажьте белым кремом. На третий корж нанесите тонкий слой малинового конфитюра. Повторяйте чередование, но помните, что малина должна встречаться всего 2–3 раза на весь торт, чтобы не перебить нежный сливочный вкус. Остатками крема тщательно выровняйте бока и верх десерта.

Декор и подача

Готовый торт должен постоять в холодильнике хотя бы несколько часов, а лучше ночь. За это время лепешки станут нежными, а крем — густым.

Для праздничного вида можно приготовить королевскую глазурь (айсинг): взбейте яичный белок с сахарной пудрой до густоты. Если сделать его плотной, можно рисовать на поверхности зимние узоры или снежинки. После застывания такая глазурь становится блестящей и твердой, что придает торту особый шарм.

Этот десерт — отличный пример того, как простые продукты при правильной технологии превращаются в изысканное украшение стола.