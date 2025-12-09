ТСН в социальных сетях

Рецепт вкусного торта без выпечки на Рождество или Новый год

Готовим вкусный десерт на Рождество или Новый год без выпечки

Анна Носова
Торт без выпечки

Торт без выпечки

Этот невероятно простой и нарядный торт без выпечки станет настоящей традицией для собирающих ближайших и самых родных за общим праздничным столом на Рождество и Новый год. Стоит только раз попробовать. Его рецепт настолько легок, что с ним справится любая хозяйка. А еще это идеальное решение в условиях длительных отключений электроэнергии.

Игредиенты

Для основы (корж-крошка)

  • Мука просеянная — 120 г

  • Сахар — 2 столовые ложки

  • Какао-порошок — 2 столовые ложки

  • Масло сливочное (замороженное) — 80 г

Для сметанного крема и стабилизации

  • Сметана жирная (20%) — 500 г

  • Сахар — 3 столовые ложки

  • Ванильный сахар — 2 чайные ложки

  • Желатин — 10 г

  • Вода холодная — 4 столовые ложки

Для начинки

  • Миндаль — 100 г

  • Чернослив — 100 г

  • Черный шоколад — 100 г

Процесс приготовления десерта

Создаем основу

  • Для начала необходимо подготовить основание. В миску просеивают муку, добавляют какао-порошок и сахар, тщательно перемешивая до однородного цвета.

  • Далее в эту смесь натирают на мелкой терке замороженное сливочное масло, предварительно обвалив его в муке, чтобы облегчить процесс.

  • После этого масляно-мучную смесь быстро перетирают руками, чтобы образовалась однородная рассыпчатая крошка.

  • Эту крошку помещают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и постоянно помешивая, обжаривают на огне до появления насыщенного коричневого цвета. Этот этап длится примерно 5 минут, придавая крохе глубокий вкус. Готовую массу перекладывают обратно в миску и оставляют охлаждаться.

Подготовка начинки и крема

Пока крошка остывает, занимаются кремом и наполнением.

  • В отдельной емкости желатин заливают холодной водой и оставляют для набухания.

  • Далее готовят начинку — чернослив нарезают небольшими аккуратными кусочками острым ножом, миндаль измельчают, а черный шоколад, предварительно охлажденный в холодильнике для легкости нарезки, рубят на маленькие кусочки.

  • Для крема жирную сметану соединяют с сахаром и начинают взбивать миксером, пока масса не увеличится в объеме и не станет пышной. Набухший желатин ставят в микроволновку буквально на одну минуту, чтобы он полностью растворился, но не закипел.

  • В готовый сметанный крем добавляют все подготовленные ингредиенты — чернослив, миндаль и шоколад. Сюда же насыпают ванильный сахар. Все тщательно перемешивают и быстро вливают растворенный желатин, мгновенно доводя крем до однородности.

Формирование и стабилизация десерта

  • Берут форму для торта. На ее дно равномерным слоем выкладывают примерно половину шоколадной крошки.

  • Сверху аккуратно выливают весь сметанный крем с начинкой. Далее покрывают оставшуюся поверхность крема крошкой, создавая верхний слой торта.

  • Сформированный десерт отправляют в холодильник на стабилизацию. Обычно 2-3 часа достаточно, чтобы торт полностью застыл и был готов к подаче на праздничный стол, удивляя гостей своей красотой и нежным вкусом.

