Рецепт вкусного торта без выпечки на Рождество или Новый год

Этот невероятно простой и нарядный торт без выпечки станет настоящей традицией для собирающих ближайших и самых родных за общим праздничным столом на Рождество и Новый год. Стоит только раз попробовать. Его рецепт настолько легок, что с ним справится любая хозяйка. А еще это идеальное решение в условиях длительных отключений электроэнергии.

Игредиенты

Для основы (корж-крошка)

Мука просеянная — 120 г

Сахар — 2 столовые ложки

Какао-порошок — 2 столовые ложки

Масло сливочное (замороженное) — 80 г

Для сметанного крема и стабилизации

Сметана жирная (20%) — 500 г

Сахар — 3 столовые ложки

Ванильный сахар — 2 чайные ложки

Желатин — 10 г

Вода холодная — 4 столовые ложки

Для начинки

Миндаль — 100 г

Чернослив — 100 г

Черный шоколад — 100 г

Процесс приготовления десерта

Создаем основу

Для начала необходимо подготовить основание. В миску просеивают муку, добавляют какао-порошок и сахар, тщательно перемешивая до однородного цвета.

Далее в эту смесь натирают на мелкой терке замороженное сливочное масло, предварительно обвалив его в муке, чтобы облегчить процесс.

После этого масляно-мучную смесь быстро перетирают руками, чтобы образовалась однородная рассыпчатая крошка.

Эту крошку помещают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и постоянно помешивая, обжаривают на огне до появления насыщенного коричневого цвета. Этот этап длится примерно 5 минут, придавая крохе глубокий вкус. Готовую массу перекладывают обратно в миску и оставляют охлаждаться.

Подготовка начинки и крема

Пока крошка остывает, занимаются кремом и наполнением.

В отдельной емкости желатин заливают холодной водой и оставляют для набухания.

Далее готовят начинку — чернослив нарезают небольшими аккуратными кусочками острым ножом, миндаль измельчают, а черный шоколад, предварительно охлажденный в холодильнике для легкости нарезки, рубят на маленькие кусочки.

Для крема жирную сметану соединяют с сахаром и начинают взбивать миксером, пока масса не увеличится в объеме и не станет пышной. Набухший желатин ставят в микроволновку буквально на одну минуту, чтобы он полностью растворился, но не закипел.

В готовый сметанный крем добавляют все подготовленные ингредиенты — чернослив, миндаль и шоколад. Сюда же насыпают ванильный сахар. Все тщательно перемешивают и быстро вливают растворенный желатин, мгновенно доводя крем до однородности.

Формирование и стабилизация десерта