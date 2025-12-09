- Дата публикации
Рецепт вкусного торта без выпечки на Рождество или Новый год
Готовим вкусный десерт на Рождество или Новый год без выпечки
Этот невероятно простой и нарядный торт без выпечки станет настоящей традицией для собирающих ближайших и самых родных за общим праздничным столом на Рождество и Новый год. Стоит только раз попробовать. Его рецепт настолько легок, что с ним справится любая хозяйка. А еще это идеальное решение в условиях длительных отключений электроэнергии.
Игредиенты
Для основы (корж-крошка)
Мука просеянная — 120 г
Сахар — 2 столовые ложки
Какао-порошок — 2 столовые ложки
Масло сливочное (замороженное) — 80 г
Для сметанного крема и стабилизации
Сметана жирная (20%) — 500 г
Сахар — 3 столовые ложки
Ванильный сахар — 2 чайные ложки
Желатин — 10 г
Вода холодная — 4 столовые ложки
Для начинки
Миндаль — 100 г
Чернослив — 100 г
Черный шоколад — 100 г
Процесс приготовления десерта
Создаем основу
Для начала необходимо подготовить основание. В миску просеивают муку, добавляют какао-порошок и сахар, тщательно перемешивая до однородного цвета.
Далее в эту смесь натирают на мелкой терке замороженное сливочное масло, предварительно обвалив его в муке, чтобы облегчить процесс.
После этого масляно-мучную смесь быстро перетирают руками, чтобы образовалась однородная рассыпчатая крошка.
Эту крошку помещают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием и постоянно помешивая, обжаривают на огне до появления насыщенного коричневого цвета. Этот этап длится примерно 5 минут, придавая крохе глубокий вкус. Готовую массу перекладывают обратно в миску и оставляют охлаждаться.
Подготовка начинки и крема
Пока крошка остывает, занимаются кремом и наполнением.
В отдельной емкости желатин заливают холодной водой и оставляют для набухания.
Далее готовят начинку — чернослив нарезают небольшими аккуратными кусочками острым ножом, миндаль измельчают, а черный шоколад, предварительно охлажденный в холодильнике для легкости нарезки, рубят на маленькие кусочки.
Для крема жирную сметану соединяют с сахаром и начинают взбивать миксером, пока масса не увеличится в объеме и не станет пышной. Набухший желатин ставят в микроволновку буквально на одну минуту, чтобы он полностью растворился, но не закипел.
В готовый сметанный крем добавляют все подготовленные ингредиенты — чернослив, миндаль и шоколад. Сюда же насыпают ванильный сахар. Все тщательно перемешивают и быстро вливают растворенный желатин, мгновенно доводя крем до однородности.
Формирование и стабилизация десерта
Берут форму для торта. На ее дно равномерным слоем выкладывают примерно половину шоколадной крошки.
Сверху аккуратно выливают весь сметанный крем с начинкой. Далее покрывают оставшуюся поверхность крема крошкой, создавая верхний слой торта.
Сформированный десерт отправляют в холодильник на стабилизацию. Обычно 2-3 часа достаточно, чтобы торт полностью застыл и был готов к подаче на праздничный стол, удивляя гостей своей красотой и нежным вкусом.