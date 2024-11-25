Рождественский кекс с сухофруктами: простой рецепт без масла, яиц и сахара

Готовим вкусный, полезный рождественский кекс.
Скоро, скоро Рождество уже придет в наши дома. А какое Рождество без выпечки, без рождественского кекса! А если приготовить его без яиц, масла, без муки? Попробуйте — будет вкусно, полезно, и гостей удивите.
Ингредиенты:
- Изюм – 120 г
- Курага – 150 г
- Орех, грецкий или миндаль – 50 г
- Овсяная мука – 200 г
- Яблочное пюре – 200 г
- Корица – 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Щепотка натертого имбиря
- Щепотка мускатного ореха
Приготовление:
- Сухофрукты залить крутым кипятком на несколько минут. Курагу, орехи измельчить.
- Из очищенных от кожицы и сердцевины свежих яблок блендером сделать пюре.
- Сухофрукты, орехи, яблочное пюре, специи смешать в миске.
- Овсяную муку смешать с разрыхлителем, добавить к фруктово-ореховой массе, перемешать.
- Форму смазать оливковым маслом, выложить тесто и разровнять.
- Выпекать при 170 градусах 40-50 минут. Приятного аппетита.
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