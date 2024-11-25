Рождественский кекс с сухофруктами: простой рецепт без масла, яиц и сахара

Скоро, скоро Рождество уже придет в наши дома. А какое Рождество без выпечки, без рождественского кекса! А если приготовить его без яиц, масла, без муки? Попробуйте — будет вкусно, полезно, и гостей удивите.

Ингредиенты:

Изюм – 120 г

Курага – 150 г

Орех, грецкий или миндаль – 50 г

Овсяная мука – 200 г

Яблочное пюре – 200 г

Корица – 0,5 ч. л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Щепотка натертого имбиря

Щепотка мускатного ореха

Приготовление:

Сухофрукты залить крутым кипятком на несколько минут. Курагу, орехи измельчить.

Из очищенных от кожицы и сердцевины свежих яблок блендером сделать пюре.

Сухофрукты, орехи, яблочное пюре, специи смешать в миске.

Овсяную муку смешать с разрыхлителем, добавить к фруктово-ореховой массе, перемешать.

Форму смазать оливковым маслом, выложить тесто и разровнять.

Выпекать при 170 градусах 40-50 минут. Приятного аппетита.

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