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Рождественский кекс с сухофруктами: простой рецепт без масла, яиц и сахара

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
245 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
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Рождественский кекс с сухофруктами: простой рецепт без масла, яиц и сахара

Рождественский кекс

Готовим вкусный, полезный рождественский кекс.

Скоро, скоро Рождество уже придет в наши дома. А какое Рождество без выпечки, без рождественского кекса! А если приготовить его без яиц, масла, без муки? Попробуйте — будет вкусно, полезно, и гостей удивите.

Ингредиенты:

  • Изюм – 120 г
  • Курага – 150 г
  • Орех, грецкий или миндаль – 50 г
  • Овсяная мука – 200 г
  • Яблочное пюре – 200 г
  • Корица – 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Щепотка натертого имбиря
  • Щепотка мускатного ореха

Приготовление:

  • Сухофрукты залить крутым кипятком на несколько минут. Курагу, орехи измельчить.
  • Из очищенных от кожицы и сердцевины свежих яблок блендером сделать пюре.
  • Сухофрукты, орехи, яблочное пюре, специи смешать в миске.
  • Овсяную муку смешать с разрыхлителем, добавить к фруктово-ореховой массе, перемешать.
  • Форму смазать оливковым маслом, выложить тесто и разровнять.
  • Выпекать при 170 градусах 40-50 минут. Приятного аппетита.

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