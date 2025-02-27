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Рулеты из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
183 ккал
Дата публикации
Просмотры
171
Время на прочтение
2 мин
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Рулеты из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом

Рулеты из блинов // фото: "Home & Kitchen"

Рецепт рулета из блинов, который удивит и порадует ваших близких

Этот десерт – отличный способ удивить гостей на Масленицу, ведь он не только вкусен, но выглядит очень эффектно.

Чтобы приготовить блины понадобится:

  • Мука – 200 г.

  • Какао-порошок – 50 г

  • Сахар – 50 г.

  • Соль – пол чайной ложки

  • Яйца – 2 шт.

  • Молоко – 300 г.

  • Кипяток – 300 г.

Приготовление блинов

  • К просеянной муке добавляем какао, сахар, соль, яйца – все перемешиваем.

  • Вливаем молоко. Взбиваем блендером.

  • Тоненькой струйкой вливаем кипяток. Взбиваем блендером

  • Жарим блины на сковороде, смазанном маслом или на сковороде с антипригарным покрытием.

Готовые блины кладем остывать. В это время готовим крем

Ингредиенты для крема

  • Молоко – 500 мл – 3 ст.л

  • Сахар – 150 г.

  • Желтки – 3 шт.

  • Кукурузный крахмал – 2 с.л.

Приготовление крема

  • Добавим в 500 мл молока 150 г сахара.

  • Перемешиваем яичные желтки с кукурузным крахмалом. Взбиваем венчиком до однородной массы

  • Нагреваем молоко с сахаром и тоненькой струйкой добавляем взбитые желтки с крахмалом, не переставая помешивать. Доводим до кипения и снимаем с огня.

Приготовление рулетов из блинов

  • Блинчики выкладываем на пергаментную бумагу, так, чтобы они были на хлесте.

  • Наносим тонким слоем на блины охлажденный заварной крем.

Приготовление рулета из блинов / ©
Приготовление рулета из блинов
  • Скручиваем блины с намазанным кремом рулетом.

  • Заворачиваем в пергамент и кладем на несколько часов в холодильник.

Рулет из блинов / ©
Рулет из блинов

Вынимаем охлажденный рулет, разворачиваем, получаем такой замечательный десерт и наслаждаемся.

Рулет из блинов / ©
Рулет из блинов

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