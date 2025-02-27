Рулеты из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом

Рецепт рулета из блинов, который удивит и порадует ваших близких
Этот десерт – отличный способ удивить гостей на Масленицу, ведь он не только вкусен, но выглядит очень эффектно.
Чтобы приготовить блины понадобится:
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Мука – 200 г.
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Какао-порошок – 50 г
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Сахар – 50 г.
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Соль – пол чайной ложки
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Яйца – 2 шт.
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Молоко – 300 г.
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Кипяток – 300 г.
Приготовление блинов
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К просеянной муке добавляем какао, сахар, соль, яйца – все перемешиваем.
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Вливаем молоко. Взбиваем блендером.
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Тоненькой струйкой вливаем кипяток. Взбиваем блендером
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Жарим блины на сковороде, смазанном маслом или на сковороде с антипригарным покрытием.
Готовые блины кладем остывать. В это время готовим крем
Ингредиенты для крема
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Молоко – 500 мл – 3 ст.л
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Сахар – 150 г.
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Желтки – 3 шт.
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Кукурузный крахмал – 2 с.л.
Приготовление крема
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Добавим в 500 мл молока 150 г сахара.
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Перемешиваем яичные желтки с кукурузным крахмалом. Взбиваем венчиком до однородной массы
- Нагреваем молоко с сахаром и тоненькой струйкой добавляем взбитые желтки с крахмалом, не переставая помешивать. Доводим до кипения и снимаем с огня.
Приготовление рулетов из блинов
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Блинчики выкладываем на пергаментную бумагу, так, чтобы они были на хлесте.
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Наносим тонким слоем на блины охлажденный заварной крем.
- Скручиваем блины с намазанным кремом рулетом.
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Заворачиваем в пергамент и кладем на несколько часов в холодильник.
Вынимаем охлажденный рулет, разворачиваем, получаем такой замечательный десерт и наслаждаемся.
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