Рулеты из шоколадных блинчиков с нежным заварным кремом

Рецепт рулета из блинов, который удивит и порадует ваших близких

Этот десерт – отличный способ удивить гостей на Масленицу, ведь он не только вкусен, но выглядит очень эффектно.

Чтобы приготовить блины понадобится:

Мука – 200 г.

Какао-порошок – 50 г

Сахар – 50 г.

Соль – пол чайной ложки

Яйца – 2 шт.

Молоко – 300 г.

Кипяток – 300 г.

Приготовление блинов

К просеянной муке добавляем какао, сахар, соль, яйца – все перемешиваем.

Вливаем молоко. Взбиваем блендером.

Тоненькой струйкой вливаем кипяток. Взбиваем блендером

Жарим блины на сковороде, смазанном маслом или на сковороде с антипригарным покрытием.

Готовые блины кладем остывать. В это время готовим крем

Ингредиенты для крема

Молоко – 500 мл – 3 ст.л

Сахар – 150 г.

Желтки – 3 шт.

Кукурузный крахмал – 2 с.л.

Приготовление крема

Добавим в 500 мл молока 150 г сахара.

Перемешиваем яичные желтки с кукурузным крахмалом. Взбиваем венчиком до однородной массы

Нагреваем молоко с сахаром и тоненькой струйкой добавляем взбитые желтки с крахмалом, не переставая помешивать. Доводим до кипения и снимаем с огня.

Приготовление рулетов из блинов

Блинчики выкладываем на пергаментную бумагу, так, чтобы они были на хлесте.

Наносим тонким слоем на блины охлажденный заварной крем.

Приготовление рулета из блинов

Скручиваем блины с намазанным кремом рулетом.

Заворачиваем в пергамент и кладем на несколько часов в холодильник.

Рулет из блинов

Вынимаем охлажденный рулет, разворачиваем, получаем такой замечательный десерт и наслаждаемся.

Рулет из блинов

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