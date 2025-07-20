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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
30k
Время на прочтение
1 мин

Самый простой и быстрый рецепт ягодного пирога

Рецепт вкусного летнего пирога с ягодами, быстрый и легкий в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Пирог с ягодами

Пирог с ягодами

Для того чтобы приготовить ягодный пирог, нужны следующие ингредиенты:

  • любые ягоды — 200 г,

  • яйца — 2 шт.,

  • мука — 260 г,

  • сметана — 200 г,

  • сливочное масло — 100 г,

  • сахар — 210 г,

  • ванильный сахар — 3 г,

  • разрыхлитель — 10 г,

  • соль — щепотка.

Как приготовить ягодный пирог.

  • Взбиваем в миске яйца с обычным сахаром, ванильным и солью до белой густой массы.

  • Растапливаем сливочное масло. Добавляем его и сметану в сбитую массу. Все перемешиваем.

  • Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем и постепенно добавляем к смеси.

  • Форму для выпечки теста застилаем пергаментом, выкладываем тесто.

  • Выравниваем поверхность теста, выкладываем на нее ягоды. Посыпаем их сахаром.

  • Выпекаем пирог за 180 градусов в течение 40 минут.

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