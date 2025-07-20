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Самый простой и быстрый рецепт ягодного пирога
Рецепт вкусного летнего пирога с ягодами, быстрый и легкий в приготовлении.
Для того чтобы приготовить ягодный пирог, нужны следующие ингредиенты:
любые ягоды — 200 г,
яйца — 2 шт.,
мука — 260 г,
сметана — 200 г,
сливочное масло — 100 г,
сахар — 210 г,
ванильный сахар — 3 г,
разрыхлитель — 10 г,
соль — щепотка.
Как приготовить ягодный пирог.
Взбиваем в миске яйца с обычным сахаром, ванильным и солью до белой густой массы.
Растапливаем сливочное масло. Добавляем его и сметану в сбитую массу. Все перемешиваем.
Муку просеиваем, соединяем с разрыхлителем и постепенно добавляем к смеси.
Форму для выпечки теста застилаем пергаментом, выкладываем тесто.
Выравниваем поверхность теста, выкладываем на нее ягоды. Посыпаем их сахаром.
Выпекаем пирог за 180 градусов в течение 40 минут.