Самый простой рецепт мягких имбирных пряников для рождественского настроения

Имбирные пряники

Именно аромат свежеиспеченных имбирных коврижек является для многих символом приближения рождественских праздников. Теплый, пряный, насыщенный запах меда и зимних специй мгновенно создает на кухне атмосферу уюта, вдохновляя ожидания Нового года.

Имбиирные пряники просты в приготовлении, всегда дарят радость как детям, так и взрослым благодаря своей мягкой текстуре и выразительному вкусу.

Чтобы пряники получились насыщенными, важно соблюдать правильный баланс пряностей и достаточное количество меда, который обеспечивает мягкость.

Ингредиенты для имбирных пряников

Сахар — 100 граммов.

Мед (лучше жидкий) — 140 граммов.

Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 граммов.

Яйцо — 1 штука.

Яичные желтки — 2 штуки (желтки добавляют тесту рассыпчатости).

Мука пшеничная — 400 граммов.

Сода пищевая — полторы чайные ложки.

Молотый имбирь — 2 чайные ложки.

Корица молотая — 1 чайная ложка.

Мускатный орех молотый — треть чайной ложки.

Соль — треть чайной ложки.

Пошаговый рецепт приготовления ароматного теста

Сначала в небольшом сотейнике необходимо соединить сахар, мед и все пряности. Массу нужно прогревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится, а смесь не станет однородной. Будьте внимательны, не доводите смесь до кипения, чтобы не сжечь мед и не ухудшить вкус.

Снимите сотейник из огня и быстро добавьте пищевую соду. Смесь начнет активно пениться и увеличиваться в объеме, что является нормальной реакцией. После того как «тепловой шум» утихнет, добавьте сливочное масло. Остаточная теплота массы быстро растопит масло, позволяя легко вмешать его в смесь.

Когда масса немного остынет во избежание свертывания белка, постепенно введите яйцо, а затем желтки. Добавьте соль и тщательно перемешайте все до однородности.

Получившееся основание соедините с просеянной мукой. Замесите мягкое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Заверните его в пищевую пленку и оставьте отдохнуть на рабочем столе примерно на 30 минут. Отдых теста способствует активации клейковины и лучшему распределению жира, что делает готовые пряники рассыпчатыми.

Самый приятный этап — раскатка пласта толщиной примерно 3-4 миллиметра. Вырежьте фигурки с помощью специальных форм (звездочек, человечков, елок) и переложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 6-7 минут. Важно не передержать их, чтобы они остались мягкими.

Имбирные пряники — это не просто десерт, а магия рождественской традиции.

Имбирные пряники выполняют функцию не только сладостей, но и мощного символа рождественского настроения, который невозможно купить.

Согласно историческим источникам, традиция выпекания имбирных пряников происходит из средневековья, когда пряности были чрезвычайно дорогими и использовались только для особых, праздничных событий, подчеркивая важность торжества.

Готовые изделия, наполняющие дом теплым ароматом, идеально подходят для декорирования сахарной глазурью, превращаясь в маленькие произведения искусства. Они становятся великолепными съедобными подарками, которые можно упаковать в красивые коробочки для друзей, или служат идеальным ароматным дополнением к утреннему кофе.

Кроме того, пряники являются важным элементом зимнего декора, их часто используют как елочные украшения или для создания так называемых пряничных домиков.

По давней новогодней традиции, один пряник часто оставляют под елкой. Дети убеждены, что святой Николай особенно ценят такие домашние угощения, и подарки после такого угощения всегда оказываются наиболее ожидаемыми и желанными.