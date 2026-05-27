Сезонный десерт из трех ингредиентов без выпечки: вкусно, просто, изысканно

Десерт без выпечки

Реклама

Когда начинается сезон сочной сладкой клубники, совсем не хочется включать духовку и тратить время на сложные бисквиты или заварные кремы. Однако порадовать близких эффектным десертом можно и без лишних хлопот. Для этого потребуется минимальный набор продуктов — клубника, зефир и сливки, разъемная кондитерская форма и всего час стабилизации.

Главный секрет этого торта состоит в идеальном балансе вкусов. Сладкий, воздушный зефир выступает в роли готовых лепешек, свежая клубника добавляет приятную ягодную кислинку, а нежные взбитые сливки без добавления сахара объединяют все компоненты в единую гармоническую композицию. Десерт получается удивительно легким, в меру сладким и очень нарядным.

Ингредиенты

Для приготовления десерта в кондитерской форме диаметром 20 сантиметров потребуется базовый набор:

Реклама

Зефир (белый или ванильный) — 550 граммов;

Сливки жирные (не менее 30% жирности) — 500 граммов;

Свежая клубника — 600 граммов.

Также потребуется разъемная кондитерская форма диаметром 20 сантиметров. Для того чтобы готовый десерт было легко достать и его бока выглядели идеально гладкими, бортики формы изнутри необходимо выстелить. Для этого можно воспользоваться профессиональной ацетатной кондитерской лентой, а если ее нет под рукой — подойдут обычные подручные средства, например, чистый разрезанный файл для документов, плотный рукав для запекания или пергаментная бумага.

Технология приготовления кулинарного шедевра

Процесс создания торта состоит из нескольких простых, но последовательных шагов, которые могут даже начинающим в кондитерском деле.

Перед началом работы сливки нужно обязательно хорошо охладить в холодильнике, иначе они не сбьются до нужной консистенции. Холодные сливки переливают в глубокую сухую миску и начинают взбивать миксером на средней или высокой скорости. Процесс занимает примерно 5-6 минут. Сначала масса будет оставаться жидкой, но постепенно она начнет сгущаться. Взбивание нужно прекратить, как только крем станет плотным, устойчивым и будет держаться на венчиках четкими пиками. Сахар или пудру добавлять не нужно — сладости зефира будет вполне достаточно. Свежую клубнику тщательно моют и перебирают. Несколько красивых, крупных и ровных ягод следует сразу отложить в сторону — они понадобятся в конце финального декора. В остальных ягодах аккуратно удаляют зеленые хвостики, после чего каждую клубнику разрезают вдоль пополам. Весь объем нарезанного зефира разделяют на половинки с помощью острого ножа, чтобы получились плоские кружочки для выкладки слоев. На плоскую тарелку устанавливают кольцо кондитерское, проложив его изнутри бордюрной пленкой. Собирание происходит по следующей схеме:

На самое дно формы плотно выкладывают первый слой из половинок зефира плоской стороной вниз, заполняя пространство в виде красивого цветка.

На зефирное основание выкладывают порцию взбитых сливок и тщательно разравнивают ложкой, следя за тем, чтобы крем полностью заполнил все пустоты между зефиринами.

Поверх крема равномерным слоем распределяют первую половину нарезанной клубники.

Ягоды снова покрывают небольшим слоем сливок. Это важный нюанс, если положить следующий слой зефира непосредственно на влажную клубнику, конструкция не сцепится, а крем выступает надежным «клеем».

Затем процедуру повторяют, выкладывают второй слой зефира, снова смазывают кремом и распределяют оставшуюся клубнику.

В завершение на торт выкладывают остатки сливочного крема и максимально ровно заглаживают поверхность с помощью ложки или кондитерского шпателя.

Стабилизация и финальный декор

Сложившийся торт в кондитерском кольце отправляют в холодильник минимум на один час. За это время жирные сливки застынут, а зефир слегка пропитается влагой, благодаря чему десерт будет прекрасно держать форму во время нарезки.

После полного охлаждения с торта осторожно снимают кольцо и аккуратно отделяют бордюрную пленку. Финальный этап — творческое оформление. Верхушку десерта украшают кусочками зефира и половинками отложенной в начале клубники. По желанию для создания яркого контраста композицию можно дополнить свежими ягодами голубики или листочками мяты.

Реклама

Готовый десерт выглядит фантастически в разрезе, где ясно видно чередование белоснежных воздушных слоев и ярких вкраплений сочной летней ягоды.

Новости партнеров