Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
227
Время на прочтение
2 мин

Шарлотка "12 ложек" — рецепт идеального пирога, который всегда удается

Простой, вкусный и быстрый рецепт шарлотки «12 ложек», который всегда удается.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Этот рецепт шарлотки — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но нет времени на сложные кулинарные эксперименты. Пирог готовится невероятно быстро, а его главный секрет кроется в простоте — все основные ингредиенты измеряются обычной столовой ложкой, что делает невозможной ошибку. Благодаря этой формуле тесто получается очень нежным и воздушным.

Хозяйки, которые попробовали этот метод, признаются, что пекут его несколько раз в неделю, ведь шарлотка «12 ложек» исчезает со стола быстрее, чем остывает чай.

Ингредиенты для шарлотки

Для пирога вам понадобятся только ложка и минимальный набор продуктов. Все жидкие и сухие компоненты (кроме яиц) берем по 12 столовых ложек (ст. л.):

  • яйца — 3 шт.

  • сахар — 12 ст. л. (плюс 1 ст. л. для финального посыпания)

  • мука — 12 ст. л. (обязательно просеянная)

  • кефир (комнатной температуры) — 12 ст. л.

  • масло растительное (без запаха) — 12 ст. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • сахар ванильный — 1 пакетик или щепотка ванилина

  • соль — щепотка

  • яблоки — 2–4 шт. (в зависимости от размера)

  • масло сливочное — несколько маленьких кусочков для корочки.

Как приготовить шарлотку

  • Сначала подготовьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте плоды большими дольками. Они не должны быть слишком тонкими, чтобы во время выпекания сохранить форму и не «раствориться» в тесте.

  • Форму для выпечки (оптимальный диаметр около 22 см) смажьте маслом или застелите пергаментной бумагой.

  • В глубокой миске взбейте яйца со щепоткой соли до появления лёгкой пены.

  • Затем поочередно добавьте все жидкие компоненты и сахар: кефир, масло, сахар и ваниль. Тщательно перемешайте венчиком.

  • Отдельно просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем. Постепенно всыпьте эту смесь к жидким ингредиентам.

В результате должно получиться тесто, по консистенции похожее на густую домашнюю сметану, которая спадает с ложки широкой лентой. Долго сбивать не нужно.

  • Вылейте готовое тесто в форму. Сверху равномерно распределите нарезанные яблочные дольки.

  • Посыпьте пирог сахаром (1 ст. л.) и разложите несколько маленьких кусочков сливочного масла. Именно этот прием обеспечит аппетитную золотистую карамельную корочку.

  • Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 40 минут.

Важный момент — первые 20 минут выпекания не открывайте дверцу духовки, иначе пирог может осесть. Готовность проверяйте традиционно: зубочистка, вставленная в центр, должна получиться сухой.

Почему шарлотка по этому рецепту всегда получается

Секрет успеха этой «ленивой» шарлотки кроется в сбалансированной формуле:

  • Кефир обеспечивает нежность и легкость, делая пирог высоким и пористым.

  • Растительное масло добавляет мягкость и предотвращает высыхание.

  • Карамельная корочка (сахар + сливочное масло) создает тот самый теплый «детский» вкус.

Пирог вкусный как горячим (идеально с мороженым), так и охлажденным — со стаканом молока или чашкой ароматного кофе. Минимум усилий, а результат смотрится достойно даже на праздничном столе.

