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Шарлотка, но вкуснее: ленивый яблочный пирог на скорую руку

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
209 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
1 мин
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Шарлотка, но вкуснее: ленивый яблочный пирог на скорую руку

Шарлотка

Простой рецепт шарлотки с дополнительными ингредиентами

Если в классическую шарлотку добавить несколько дополнительных ингредиентов, то получится просто невероятный яблочный пирог.

Рецепт вкусной шарлотки

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.,
  • мука – 300 г,
  • яблоки – 450 г,
  • сливочное масло – 100 г,
  • сахарная пудра – 1 ч. л,
  • соль – пол чайной ложки,
  • изюм – 80 г,
  • сахар – 100 г,
  • лимонный сок – пол лимона,
  • ванильный сахар – 10 г,
  • разрыхлитель – 8 г.

Приготовление:

  • Разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком или миксером до образования белой пышной массы. В эту массу высыпаем классический и ванильный сахар, перемешиваем до растворения.
  • Растопленное охлажденное сливочное масло выливаем в яичную массу.
  • Соединяем просеянную муку с разрыхлителем, выливаем в яичную смесь.
  • Замешиваем густое и липкое тесто.
  • Яблоки очищаем от семян, нарезаем маленькими кубиками, поливаем их лимонным соком.
  • Отправляем яблоки в миску к тесту.
  • Предварительно запаренный и высушенный изюм выкладываем в тесто, тщательно перемешиваем.
  • Застеленный пергаментом противень смазываем маслом. Выкладываем на поверхность тесто, равномерно распределяем его.
  • Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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Дата публикации
Просмотры
77
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