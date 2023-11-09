Шарлотка, но вкуснее: ленивый яблочный пирог на скорую руку

Если в классическую шарлотку добавить несколько дополнительных ингредиентов, то получится просто невероятный яблочный пирог.

Рецепт вкусной шарлотки

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.,

мука – 300 г,

яблоки – 450 г,

сливочное масло – 100 г,

сахарная пудра – 1 ч. л,

соль – пол чайной ложки,

изюм – 80 г,

сахар – 100 г,

лимонный сок – пол лимона,

ванильный сахар – 10 г,

разрыхлитель – 8 г.

Приготовление:

Разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком или миксером до образования белой пышной массы. В эту массу высыпаем классический и ванильный сахар, перемешиваем до растворения.

Растопленное охлажденное сливочное масло выливаем в яичную массу.

Соединяем просеянную муку с разрыхлителем, выливаем в яичную смесь.

Замешиваем густое и липкое тесто.

Яблоки очищаем от семян, нарезаем маленькими кубиками, поливаем их лимонным соком.

Отправляем яблоки в миску к тесту.

Предварительно запаренный и высушенный изюм выкладываем в тесто, тщательно перемешиваем.

Застеленный пергаментом противень смазываем маслом. Выкладываем на поверхность тесто, равномерно распределяем его.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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