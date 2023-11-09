Шарлотка, но вкуснее: ленивый яблочный пирог на скорую руку

Простой рецепт шарлотки с дополнительными ингредиентами
Если в классическую шарлотку добавить несколько дополнительных ингредиентов, то получится просто невероятный яблочный пирог.
Рецепт вкусной шарлотки
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.,
- мука – 300 г,
- яблоки – 450 г,
- сливочное масло – 100 г,
- сахарная пудра – 1 ч. л,
- соль – пол чайной ложки,
- изюм – 80 г,
- сахар – 100 г,
- лимонный сок – пол лимона,
- ванильный сахар – 10 г,
- разрыхлитель – 8 г.
Приготовление:
- Разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком или миксером до образования белой пышной массы. В эту массу высыпаем классический и ванильный сахар, перемешиваем до растворения.
- Растопленное охлажденное сливочное масло выливаем в яичную массу.
- Соединяем просеянную муку с разрыхлителем, выливаем в яичную смесь.
- Замешиваем густое и липкое тесто.
- Яблоки очищаем от семян, нарезаем маленькими кубиками, поливаем их лимонным соком.
- Отправляем яблоки в миску к тесту.
- Предварительно запаренный и высушенный изюм выкладываем в тесто, тщательно перемешиваем.
- Застеленный пергаментом противень смазываем маслом. Выкладываем на поверхность тесто, равномерно распределяем его.
- Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
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