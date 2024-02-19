Шоколадная колбаса: рецепт любимой детской сладости

Шоколадная колбаса – это классический рецепт из детства, который можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов, а самое главное – без выпечки. Такой десерт может храниться в морозильной камере очень долго. Для приготовления понадобится печенье, сливочное масло, какао и молоко.
Ингредиенты
- печенье сахарное
- 400 г
- молоко
- 120 мл
- какао-порошок
- 40 г
- сахар
- 150 г
- масло сливочное
- 200 г
- орехи грецкие
- 100 г
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- Половину печенья поломайте руками на небольшие кусочки. Вторую половину измельчите в мелкую крошку с помощью скалки или блендера.
- Орехи измельчите на средние кусочки и выложите к печенью.
- Соедините молоко, сахар, ванильный сахар, какао-порошок. Перемешайте. Поставьте на медленный огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения. Снимите с огня, немного остудите и в горячую смесь добавьте мягкое сливочное масло, нарезанное на кусочки. Перемешайте.
- Шоколадной смесью залейте печенье с орехами. Хорошо перемешайте.
- Выложите массу на пищевую пленку, придайте ей форму продолговатой колбасы и плотно закрутите, края свяжите ниткой. Готовую колбаску отправьте в холодильник на четыре часа для застывания, а желательно на ночь.
- Готовый десерт освободите от пленки и нарежьте на кусочки.
Советы:
- Можно сделать одну большую заготовку или разделить массу на две части или несколько частей меньшего размера.
- Печенье используйте любое.
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