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Шоколадная колбаса: рецепт любимой детской сладости

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
460 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
70
Время на прочтение
1 мин
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Шоколадная колбаса: рецепт любимой детской сладости

Шоколадная колбаса / Фото: Credits

Шоколадная колбаса – это классический рецепт из детства, который можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов, а самое главное – без выпечки. Такой десерт может храниться в морозильной камере очень долго. Для приготовления понадобится печенье, сливочное масло, какао и молоко.

Ингредиенты

печенье сахарное
400 г
молоко
120 мл
какао-порошок
40 г
сахар
150 г
масло сливочное
200 г
орехи грецкие
100 г
ванильный сахар
1 ч. л.
  1. Половину печенья поломайте руками на небольшие кусочки. Вторую половину измельчите в мелкую крошку с помощью скалки или блендера.
  2. Орехи измельчите на средние кусочки и выложите к печенью.
  3. Соедините молоко, сахар, ванильный сахар, какао-порошок. Перемешайте. Поставьте на медленный огонь и при постоянном помешивании доведите до кипения. Снимите с огня, немного остудите и в горячую смесь добавьте мягкое сливочное масло, нарезанное на кусочки. Перемешайте.
  4. Шоколадной смесью залейте печенье с орехами. Хорошо перемешайте.
  5. Выложите массу на пищевую пленку, придайте ей форму продолговатой колбасы и плотно закрутите, края свяжите ниткой. Готовую колбаску отправьте в холодильник на четыре часа для застывания, а желательно на ночь.
  6. Готовый десерт освободите от пленки и нарежьте на кусочки.

Советы:

  • Можно сделать одну большую заготовку или разделить массу на две части или несколько частей меньшего размера.
  • Печенье используйте любое.

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