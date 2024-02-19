Шоколадная колбаса: рецепт любимой детской сладости

Шоколадная колбаса – это классический рецепт из детства, который можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов, а самое главное – без выпечки. Такой десерт может храниться в морозильной камере очень долго. Для приготовления понадобится печенье, сливочное масло, какао и молоко.