Шоколадный тортик с арахисом без выпечки: им вы точно удивите гостей

Рецепт торта, который не нужно выпекать

Если в холодильнике есть сгущенка, шоколад, орехи и крекеры, можно приготовить тортик, который не стыдно и на новогодний стол поставить.

Шоколадный торт с арахисом без выпечки

Ингредиенты:

несоленый крекер — 300 г,

сметана жирностью 20% — 250 г,

сваренная сгущенка — 300 г,

арахис – 100 г.

Для глазури понадобится 75 г горького шоколада и 50 г сливочного масла.

Приготовление шоколадного тортика

Соедините в глубокой миске сметану и сваренное сгущенку. Перемешайте, чтобы масса стала однородной. Сметану можно заменить сливками или сыром маскарпоне. Для улучшения вкуса можно добавить столовую ложку ванильного сахара.

Арахис подсушите на сухой сковороде на огне, постоянно помешивая. Арахис мелко порежьте ножом или еще лучше пропустите сквозь блендер. Вместо арахиса можно использовать любые другие орешки – миндаль, фундук, грецкие и т.д. Добавьте измельченные орешки в крем.

Если крекер велик, измельчите его, если небольшой, высыпьте его крем целым.

Круглую форму диаметром 18-20 см застелите пищевой пленкой. Выложите полученную массу и разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Сверху тоже прикройте слоем плёнки и отправьте в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на всю ночь.

Приготовьте глазурь. Размягченное сливочное масло и поломанную на кусочки шоколадную плитку растопите в сотейнике на медленном огне. Постоянно перемешивайте массу, чтобы не подгорела.

Выньте торт из холодильника, освободите от пленки и аккуратно переверните на плоское блюдо. Полейте глазурью

Политый глазурью торт снова поставьте в холодильник. Чтобы шоколад застыл, где достаточно 15 минут.

Сверху посыпьте орехами.

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