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Шоколадный тортик с арахисом без выпечки: им вы точно удивите гостей

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
440 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
2 мин
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Шоколадный тортик с арахисом без выпечки: им вы точно удивите гостей

Шоколадный торт/фото odnaminyta.com

Рецепт торта, который не нужно выпекать

Если в холодильнике есть сгущенка, шоколад, орехи и крекеры, можно приготовить тортик, который не стыдно и на новогодний стол поставить.

Шоколадный торт с арахисом без выпечки

Ингредиенты:

  • несоленый крекер — 300 г,

  • сметана жирностью 20% — 250 г,

  • сваренная сгущенка — 300 г,

  • арахис – 100 г.

Для глазури понадобится 75 г горького шоколада и 50 г сливочного масла.

Приготовление шоколадного тортика

  • Соедините в глубокой миске сметану и сваренное сгущенку. Перемешайте, чтобы масса стала однородной. Сметану можно заменить сливками или сыром маскарпоне. Для улучшения вкуса можно добавить столовую ложку ванильного сахара.

  • Арахис подсушите на сухой сковороде на огне, постоянно помешивая. Арахис мелко порежьте ножом или еще лучше пропустите сквозь блендер. Вместо арахиса можно использовать любые другие орешки – миндаль, фундук, грецкие и т.д. Добавьте измельченные орешки в крем.

  • Если крекер велик, измельчите его, если небольшой, высыпьте его крем целым.

  • Круглую форму диаметром 18-20 см застелите пищевой пленкой. Выложите полученную массу и разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Сверху тоже прикройте слоем плёнки и отправьте в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на всю ночь.

  • Приготовьте глазурь. Размягченное сливочное масло и поломанную на кусочки шоколадную плитку растопите в сотейнике на медленном огне. Постоянно перемешивайте массу, чтобы не подгорела.

  • Выньте торт из холодильника, освободите от пленки и аккуратно переверните на плоское блюдо. Полейте глазурью

  • Политый глазурью торт снова поставьте в холодильник. Чтобы шоколад застыл, где достаточно 15 минут.

  • Сверху посыпьте орехами.

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Дата публикации
Просмотры
9
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