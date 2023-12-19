Шоколадный тортик с арахисом без выпечки: им вы точно удивите гостей

Рецепт торта, который не нужно выпекать
Если в холодильнике есть сгущенка, шоколад, орехи и крекеры, можно приготовить тортик, который не стыдно и на новогодний стол поставить.
Шоколадный торт с арахисом без выпечки
Ингредиенты:
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несоленый крекер — 300 г,
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сметана жирностью 20% — 250 г,
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сваренная сгущенка — 300 г,
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арахис – 100 г.
Для глазури понадобится 75 г горького шоколада и 50 г сливочного масла.
Приготовление шоколадного тортика
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Соедините в глубокой миске сметану и сваренное сгущенку. Перемешайте, чтобы масса стала однородной. Сметану можно заменить сливками или сыром маскарпоне. Для улучшения вкуса можно добавить столовую ложку ванильного сахара.
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Арахис подсушите на сухой сковороде на огне, постоянно помешивая. Арахис мелко порежьте ножом или еще лучше пропустите сквозь блендер. Вместо арахиса можно использовать любые другие орешки – миндаль, фундук, грецкие и т.д. Добавьте измельченные орешки в крем.
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Если крекер велик, измельчите его, если небольшой, высыпьте его крем целым.
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Круглую форму диаметром 18-20 см застелите пищевой пленкой. Выложите полученную массу и разровняйте поверхность силиконовой лопаткой. Сверху тоже прикройте слоем плёнки и отправьте в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на всю ночь.
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Приготовьте глазурь. Размягченное сливочное масло и поломанную на кусочки шоколадную плитку растопите в сотейнике на медленном огне. Постоянно перемешивайте массу, чтобы не подгорела.
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Выньте торт из холодильника, освободите от пленки и аккуратно переверните на плоское блюдо. Полейте глазурью
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Политый глазурью торт снова поставьте в холодильник. Чтобы шоколад застыл, где достаточно 15 минут.
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Сверху посыпьте орехами.
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