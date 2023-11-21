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Сладости к праздникам: рецепт апельсиновых цукатов

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
340 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
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Сладости к праздникам: рецепт апельсиновых цукатов

Апельсиновые цукаты в шоколаде / Фото: Credits

Хочется чего-нибудь сладкого, а конфеты надоели? Приготовьте сладкие цукаты в шоколаде.

Ингредиенты

сахар
1,5 стакана
вода
3,5 стакана
апельсин
3 шт
черный шоколад 60%
1 плитка
соль

Приготовление

  1. Доведите 2 стакана воды до кипения.
  2. Помойте и тонко нарежьте апельсины. Поместите ломтики в кипящую воду примерно на 2 минуты.
  3. Извлеките апельсины из воды и поместите их на решетку.
  4. Вылейте воду. Доведите до кипения 1,5 стакана воды и 1,5 стакана сахара.
  5. Положите ломтики апельсина в воду и убавьте огонь до минимума.
  6. Отварите апельсины 45-50 минут, переворачивая их каждые 10-15 минут.
  7. Когда они будут готовы, извлеките из воды и положите на решетку, чтобы остыли.
  8. Пока ломтики апельсина остывают, растопите шоколад в микроволновке.
  9. Смочите половину каждого апельсинового ломтика в шоколад и выложите на противень. Переложите их в холодильник до застывания шоколада.
  10. Наконец, посыпьте их мелкой солью и наслаждайтесь.

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Дата публикации
Просмотры
119
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