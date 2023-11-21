Сладости к праздникам: рецепт апельсиновых цукатов

Хочется чего-нибудь сладкого, а конфеты надоели? Приготовьте сладкие цукаты в шоколаде.
Ингредиенты
- сахар
- 1,5 стакана
- вода
- 3,5 стакана
- апельсин
- 3 шт
- черный шоколад 60%
- 1 плитка
- соль
Приготовление
- Доведите 2 стакана воды до кипения.
- Помойте и тонко нарежьте апельсины. Поместите ломтики в кипящую воду примерно на 2 минуты.
- Извлеките апельсины из воды и поместите их на решетку.
- Вылейте воду. Доведите до кипения 1,5 стакана воды и 1,5 стакана сахара.
- Положите ломтики апельсина в воду и убавьте огонь до минимума.
- Отварите апельсины 45-50 минут, переворачивая их каждые 10-15 минут.
- Когда они будут готовы, извлеките из воды и положите на решетку, чтобы остыли.
- Пока ломтики апельсина остывают, растопите шоколад в микроволновке.
- Смочите половину каждого апельсинового ломтика в шоколад и выложите на противень. Переложите их в холодильник до застывания шоколада.
- Наконец, посыпьте их мелкой солью и наслаждайтесь.
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