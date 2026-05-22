Сникерс без выпечки в стакане: рецепт вкусного десерта

Сникерс без выпечки

Когда хочется приготовить к чаю что-нибудь особенное, но нет никакого желания включать духовку или замешивать тесто, этот рецепт станет идеальной находкой. Вкусом десерт очень напоминает знаменитый батончик Snickers — здесь есть и шоколад, и густая карамель, и много орехов. Однако подается он в виде нежного многослойного вкусности в стаканах, который удобно есть ложкой.

Огромный плюс блюда — простота и скорость. Все ингредиенты просто выкладываются слоями, а уже через пол часа отдыха в холодильнике десерт можно подавать к столу.

Что понадобится для приготовления

Пропорции рассчитаны примерно на 3–4 порции:

Песочное печенье — 120 г

Сливки (жирность 33%) — 200 мл

Кисломолочный творог (или крем-творог) — 180 г

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Вареная сгущенка или готовая густая карамель — 140 г

Жареный арахис — 80 г

Молочный или черный шоколад — 90 г

Молоко или жидкие сливки (для шоколадного слоя) — 60 мл

Соль — маленькая щепотка (если орехи несоленые)

Совет по ингредиентам, печенье лучше выбирать классическое, без слишком сильных искусственных ароматизаторов. Прекрасно подойдет обычное ванильное или шоколадное. Арахис обязательно должен быть подсушенным или обжаренным. Если вы купили соленые орешки, дополнительно солить карамель не нужно.

Как приготовить сникерс

Положите песочное печенье в плотный пакет и измельчите его с помощью скалки или просто донышком тяжелого стакана. Делать из него однородную муку не нужно — небольшие кусочки печенья должны ощущаться в готовом десерте, создавая приятную текстуру.

Возьмите хорошо охлажденные жирные сливки и взбейте их вместе с сахарной пудрой до получения мягкой, пышной и воздушной массы. После этого добавьте сыр и аккуратно перемешайте все вместе. Как только крем стал однородным и начал хорошо держать форму — останавливайтесь, взбивать дальше не стоит, чтобы не превратить сливки в масло.

Измельчите плитку шоколада на кусочки. Хорошо подогрейте молоко или сливки (но не кипятите) и залейте ими шоколад. Медленно помешивайте смесь, пока она не превратится в гладкую, блестящую глазурь. Если шоколад растворяется неохотно, можно подогреть миску несколько секунд в микроволновке или водяной бане. Главное — действовать осторожно и не перегреть массу.

Арахис измельчите ножом на большие кусочки. Горсть орехов отложите для финального украшения, а остальные высыпьте в вареную сгущенку или карамель и перемешайте. Если карамельная масса кажется слишком плотной, слегка подогрейте ее — так она станет послушнее. Если орехи были пресными, обязательно добавьте сюда щепотку соли. Это сбалансирует приторную сладость и сделает вкус глубоким.

На дно каждого стакана насыпьте слой измельченного печенья. Далее выложите порцию сливочного крема, следом — карамель с арахисом и немного шоколадной глазури. Если у вас высокие бокалы или стаканы, повторите все слои в том же порядке. Верхний слой закройте шоколадом, декорируйте остатками орехов и крошками печенья.

Не пытайтесь сделать линии идеально ровными. В этом десерте легкая эстетическая небрежность лишь придает аппетитности, красивые подтекания карамели на креме и стекающий по стенкам стакана шоколад выглядят очень эффектно.

Готовые порционные десерты оставьте в холодильнике не менее 30 минут. За это время сливочный пласт немного стабилизируется, шоколад схватится, а печенье пропитается соками и станет мягким.

Эти сладости очень удобно готовить заранее — например, вечером в канун праздника или прихода гостей. В таком случае просто плотно затяните верх стакана пищевой пленкой, чтобы крем не впитал в себя посторонние кулинарные запахи из холодильника.

