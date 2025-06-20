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- Десерты
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Сырковое мороженое: идеальный десерт в жару, который обожают дети
Это домашнее мороженое готовится очень просто, а идеально вкусно.
Для приготовления творожного мороженого не нужны экзотические ингредиенты, все эти продукты можно легко найти в магазине.
Ингредиенты
- домашний сыр
- 360г
- сахар
- 3 ст. ложки
- размягченное сливочное масло
- 60г
- ванильный сахар
- 1 ч. ложка
- шоколад
- 100г
Процесс приготовления:
Смешайте творог с мягким сливочным маслом, ванильным и обычным сахаром. Пробейте в блендере до получения кремообразной консистенции. Дощечку застелите пищевой пленкой, выложите массу в кондитерский мешок, выдавите из нее “колбаски”. Уложите на полчаса в морозильную камеру.
По истечении этого времени вставьте деревянные шпажки, полейте растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!