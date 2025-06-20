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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

Сырковое мороженое: идеальный десерт в жару, который обожают дети

Это домашнее мороженое готовится очень просто, а идеально вкусно.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
48 минут
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Домашнее мороженое: рецепт

Домашнее мороженое: рецепт / © Фото из открытых источников

Для приготовления творожного мороженого не нужны экзотические ингредиенты, все эти продукты можно легко найти в магазине.

Ингредиенты

домашний сыр
360г
сахар
3 ст. ложки
размягченное сливочное масло
60г
ванильный сахар
1 ч. ложка
шоколад
100г

Процесс приготовления:

  1. Смешайте творог с мягким сливочным маслом, ванильным и обычным сахаром. Пробейте в блендере до получения кремообразной консистенции. Дощечку застелите пищевой пленкой, выложите массу в кондитерский мешок, выдавите из нее “колбаски”. Уложите на полчаса в морозильную камеру.

  2. По истечении этого времени вставьте деревянные шпажки, полейте растопленным шоколадом.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
282
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