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Сырная запеканка: неожиданный ингредиент вместо муки или манки, который изменит ее вкус

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
3 мин
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Сырная запеканка: неожиданный ингредиент вместо муки или манки, который изменит ее вкус

Сырная запеканка

Домашняя творожная запеканка с необычным ингредиентом

Сырная запеканка – это универсальное блюдо, которое подходит как для завтрака, так и для легкого ужина. Ее можно взять с собой на работу или дать детям в школу как вкусный и питательный перекус. Традиционно для приготовления запеканки используют муку или манную крупу, но есть интересные вариации с другими ингредиентами, которые придают блюду особый вкус и текстуру.

Одним из таких необычных компонентов является вареный рис. Добавление риса в сырную запеканку придает ей легкую зернистость, что приятно чувствуется на вкус. Этот рецепт станет великолепной альтернативой классическим вариантам и удивит ваших близких новым вкусом знакомого блюда.

Ингредиенты:

  • 700 г сыра

  • 3 больших яйца

  • Щепотка соли

  • 100 г сметаны

  • 50-100 г сахара (в зависимости от ваших предпочтений)

  • 20 г ванильного сахара

  • 300 г вареного риса

Приготовление:

  1. Разделите яйца на белки и желтки. Это позволит отдельно взбить белки до пышной пены, что придаст запеканцы легкости.

  2. В сыр добавьте желтки, сметану, ванильный сахар и обычный сахар по вкусу. С помощью погружного блендера протрите все ингредиенты до получения однородной массы без комочков. Этот шаг обеспечит гладкую текстуру запеканки.

  3. В полученную творожную массу добавьте вареный рис, сваренный без соли, и тщательно перемешайте. Рис должен быть рассыпчатым, чтобы распределиться равномерно в массе.

  4. Взбейте белки со щепоткой соли до получения стойкой пены. Соль помогает стабилизировать белки, делая пену более крепкой.

  5. Осторожно введите взбитые белки в творожную массу, аккуратно перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру.

  6. Выстелите дно формы для выпекания пергаментной бумагой, бортики смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Это предотвратит прилипание запеканки и облегчит ее выемку после выпечки.

  7. Выложите творожную массу в подготовленную форму и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 180°C, на 40-45 минут. Готовность можно проверить деревянной палочкой: если она получается сухой, запеканка готова.

  8. Дайте запеканцы немного остыть, после чего осторожно извлеките ее из формы. Подавайте с вареньем, сметаной или соусом из сметаны и сгущенки.

Советы и вариации:

  • Для запеканки лучше подходит свежий сыр средней жирности. Если сыр слишком влажный, то его можно отцедить через марлю, чтобы удалить лишнюю жидкость.

  • Количество сахара можно регулировать по собственному вкусу или заменить медом или другими подсластителями.

  • Кроме ванильного сахара можно добавить цедру лимона или апельсина для цитрусового аромата.

  • Попробуйте добавить в творожную массу изюм, курагу или кусочки шоколада для разнообразия вкуса.

  • Этот рецепт подходит для избегающих глютена, поскольку не содержит муки или манки.

Сырная запеканка с рисом – это отличный способ разнообразить повседневное меню и порадовать близких вкусным и полезным блюдом. Ее нежная текстура и приятный вкус понравятся как взрослым, так и детям.

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